「這位美女，我們是不是在屋頂見過面？」《黑話律師》潤娥的惡鄰居原來是《Start-Up》的這兩位！還出現《極限逃生》梗〜

《黑話律師》甫開播兩集，劇中潤娥與李鍾碩這對現實中同年齡的好友飾演新婚三年的夫妻，不僅外型登對而且默契十足。不知大家是否發現其中還出現了導演的前作品《Start-Up：我的新創時代》中的兩位搭檔演員呢？

《黑話律師》中潤娥與李鍾碩分別演出個性相當互補的夫妻，潤娥所飾演的高薇瑚，外型甜美又溫柔，個性則是非常剛強，也通常是理性的思考。李鍾碩則是為了生活奔走的無名小律師，與太太及岳父同住，雖然常常誇下海口，但通常事情都無法如他所願。兩人生活中充滿鬥嘴但也有著新婚夫妻的甜蜜。



在《黑話律師》第二集中，潤娥對於樓上的惡鄰居造成家中四處漏水，感到非常不滿，決定衝上樓去要求修繕費用，而第一位前來應門的金髮男子，表情相當不屑並且拒絕賠償潤娥。而另一位則是突然對潤娥說：「我們是不是見過面？在屋頂上…還大吼大叫著…」接著還哼出經典求救節奏「Da Da Da－Da Da－Da－Da Da Da」潤娥還跟著拍起手來。



原來這兩位演員就是《Start-Up：我的新創時代》中與主角南柱赫共同創立了「三山科技」的演員劉秀彬以及金度完。金髮的金度完也曾演出電視劇《我的室友是九尾狐》，而劉秀彬則是曾與潤娥合作過電影《極限逃生》，而他所提到「曾在屋頂見過」令人想起《極限逃生》的電影情節，多人一同在屋頂上求救時所哼唱的節奏更是難忘。兩位演員應該是力挺導演的新作於是特別演出《黑話律師》。



《黑話律師》中雖然劇情沉重，但其中仍不乏許多笑點，個性較為軟弱，遇到挫折就先想要逃避的李鍾碩，不明就裡受到誣陷入獄，還在獄中刻意招惹各大知名重刑犯，沒想到不顧一切豁出去的他竟然因此聲名大噪〜期待他真正變身為Big Mouse！



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞