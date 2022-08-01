小孩們長大啦！《爸爸！我們去哪裡？ 》《超人回來了》後續節目《爸爸跟我來》4對親子再度出遊，9月開播

tvN Story今日宣佈推出全新旅遊真人秀《爸爸跟我來》，曾出演《爸爸！我們去哪裡？ 》和《超人回來了》等節目的爸爸和小孩們時隔多年再次攜手亮相，讓人超級期待！

不同於之前的節目中是爸爸們帶著年幼的子女出遊活動，現在小孩們已經紛紛長大、進入青少年時期，這次換由小孩們親自擬定旅遊計畫，和爸爸一起創造美好的回憶。

出演嘉賓包括《爸爸！我們去哪裡？ 》的元老成員尹敏洙和尹侯父子、李鐘赫和李俊秀父子，時隔8年重新一起踏上旅程。 當年的「國民兒子」尹侯今年已經16周歲，機靈可愛的李俊秀也15周歲、身高超過180cm，今年還一起出演KBS新綜藝《資本主義學校》嘗試研發新款拉麵，吸引不少關註。



另一組出演成員是《超人回來了》的人氣父女秋成勛和秋小愛，兩人在2016年退出節目後時隔6年再和觀眾見面。 當年只有2歲的baby小愛一轉眼已經11周歲，身高更迅速達到173cm，令人感歎不愧是模特媽媽的小孩~



最後一組嘉賓就是足球明星李同國和大女兒李在詩。 李同國和五兄妹2019年離開《超人回來了》，現在大發已經變成酷酷的韓式美少年，15歲的大姐在詩也清秀高挑，前不久還因為證件照太美在韓網引爆熱議。



製作組表示：「精神和身體都暴風成長的青少年們與爸爸一起旅遊，互相更加親近和理解，將給大家帶去溫暖的感動與反轉的趣味。 請期待不知不覺長大的兒子和女兒們帶領爸爸進行的旅行。」《爸爸跟我來》將由2014至2015年參與《爸爸！我們去哪裡？ 》的全成浩PD（音）執導，9月8日晚播公開第一期。

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