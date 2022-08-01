「这位美女，我们是不是在屋顶见过面？」《黑话律师》润娥的恶邻居原来是《Start-Up》的这两位！还出现《极限逃生》梗〜

《黑话律师》甫开播两集，剧中润娥与李钟硕这对现实中同年龄的好友饰演新婚三年的夫妻，不仅外型登对而且默契十足。不知大家是否发现其中还出现了导演的前作品《Start-Up：我的新创时代》中的两位搭档演员呢？

《黑话律师》中润娥与李钟硕分别演出个性相当互补的夫妻，润娥所饰演的高薇瑚，外型甜美又温柔，个性则是非常刚强，也通常是理性的思考。李钟硕则是为了生活奔走的无名小律师，与太太及岳父同住，虽然常常夸下海口，但通常事情都无法如他所愿。两人生活中充满斗嘴但也有著新婚夫妻的甜蜜。



在《黑话律师》第二集中，润娥对於楼上的恶邻居造成家中四处漏水，感到非常不满，决定冲上楼去要求修缮费用，而第一位前来应门的金发男子，表情相当不屑并且拒绝赔偿润娥。而另一位则是突然对润娥说：「我们是不是见过面？在屋顶上…还大吼大叫著…」接著还哼出经典求救节奏「Da Da Da－Da Da－Da－Da Da Da」润娥还跟著拍起手来。



原来这两位演员就是《Start-Up：我的新创时代》中与主角南柱赫共同创立了「三山科技」的演员刘秀彬以及金度完。金发的金度完也曾演出电视剧《我的室友是九尾狐》，而刘秀彬则是曾与润娥合作过电影《极限逃生》，而他所提到「曾在屋顶见过」令人想起《极限逃生》的电影情节，多人一同在屋顶上求救时所哼唱的节奏更是难忘。两位演员应该是力挺导演的新作於是特别演出《黑话律师》。



《黑话律师》中虽然剧情沉重，但其中仍不乏许多笑点，个性较为软弱，遇到挫折就先想要逃避的李钟硕，不明就里受到诬陷入狱，还在狱中刻意招惹各大知名重刑犯，没想到不顾一切豁出去的他竟然因此声名大噪〜期待他真正变身为Big Mouse！



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