《非常律師禹英禑》youtube官方片段讓人「一看再看」破百萬紀錄的影片TOP.10，最新男女主初吻直衝第三！

第一名的影片真的實至名歸！直接突破400萬觀看次數，大家最喜歡的片段是哪一場戲呢？

2022年夏季熱門韓劇《非常律師禹英禑》不僅擁有高收視與高話題度，連帶官方公開的 youtube 片段也讓人一再回味，影片都會再上傳後輕鬆突破10萬，連帶破百萬的影片（片段、花絮、預告等等）也有好幾十部以上，可想而知他有多熱門。



M編整理了播出片段的TOP.10，帶大家一起回顧這部劇的精彩片段吧！（可調整成中文字幕觀看哦～）



▼TOP.1，母女相認、演技大爆發（上傳日期：7月21日，觀看次數：401萬）



▼未公開片段，汪洋VS泰山過往的恩怨（上傳日期：7月22日，觀看次數：211萬）



▼TOP.2，女主離家出走後投靠摯友的早晨（上傳日期：7月21日，觀看次數：187萬）



▼TOP.3，男女主角的初吻戲（上傳日期：7月28日，觀看次數：164萬）



▼TOP.4，跟妳在一起很安全、我可以當妳的朋友！（上傳日期：7月7日，觀看次數：150萬）



▼TOP.5，她只是客人、不是我女兒（上傳日期：7月13日，觀看次數：137萬）



▼TOP.6，女主大展身手、讓強力對手刮目相看！（上傳日期：7月20日，觀看次數：120.8萬）



▼TOP.7，妳是我的春日暖陽（上傳日期：7月13日，觀看次數：120.2萬）



▼TOP.8，如果不是永遠對她好、根本就不應該開始（上傳日期：7月20日，觀看次數：114萬）



▼TOP.9，我可以觸碰你嗎？我想確認是不是喜歡你！（上傳日期：7月20日，觀看次數：97萬）



▼TOP.10，男女主角的初吻戲．精簡版（上傳日期：7月28日，觀看次數：90萬）



你最喜歡的片段有在其中嗎？

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