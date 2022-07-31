【K社韓文小百科】韓國擬提前國小入學年齡至5歲，最快2025施行：應對人口老化，儘快讀書工作

韓國教育部本月29日提交的政府業務計劃案，其中提出學制改編建議：將國小入學年齡從6周歲提前至5周歲，如獲得社會同意將從2025年開始執行。

據悉教育部提出這一建議是為了應對低出生率和高齡化社會現狀，以及由國家接手幼兒階段教育、縮小早期教育差距。 考慮到現有師資和教學空間無法同時容納兩個學年的新生，教育部打算每年吸收25%的下學年新生，用4年時間完成提早入學計劃。 推行方面，計劃今年底進行國民問卷調查，2023年擬定學制改編試行案，2024年在部份地區示範推行，2025年正式全國推廣。



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如果得以在2025年獲得推行，這將是韓國自1949年制定教育法以來時隔76年首次修改學制。 目前OECD的38個會員國裡，國小6周歲入學的國家有26個，7周歲入學的有8個，5周歲的有2個，英國則是4到5周歲均可入學。

該消息在韓網引起激烈討論。教育部認為現在的小孩發育較快，更早入學和工作可以緩解勞動人口不足問題。但大部分網友都表示反對，認為5歲讀國小不符合幼兒認知和情緒發展程度，對於提早入學、與大一歲小孩同時競爭的兒童會造成巨大壓力，也給國小教師造成額外負擔，這四年間入學的人將來考大學時面臨的競爭程度更是可想而知。 還有人認為此舉不僅不會縮小幼兒教育資源差距，反而會刺激私人教育開始得更早、更加盛行：「根本不顧兒童正是需要玩耍的年紀，只想著盡早產出可以壓榨的工作人口。」

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