【K社韩文小百科】韩国拟提前国小入学年龄至5岁，最快2025施行：应对人口老化，尽快读书工作

韩国教育部本月29日提交的政府业务计划案，其中提出学制改编建议：将国小入学年龄从6周岁提前至5周岁，如获得社会同意将从2025年开始执行。

据悉教育部提出这一建议是为了应对低出生率和高龄化社会现状，以及由国家接手幼儿阶段教育、缩小早期教育差距。 考虑到现有师资和教学空间无法同时容纳两个学年的新生，教育部打算每年吸收25%的下学年新生，用4年时间完成提早入学计划。 推行方面，计划今年底进行国民问卷调查，2023年拟定学制改编试行案，2024年在部份地区示范推行，2025年正式全国推广。



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如果得以在2025年获得推行，这将是韩国自1949年制定教育法以来时隔76年首次修改学制。 目前OECD的38个会员国里，国小6周岁入学的国家有26个，7周岁入学的有8个，5周岁的有2个，英国则是4到5周岁均可入学。

该消息在韩网引起激烈讨论。教育部认为现在的小孩发育较快，更早入学和工作可以缓解劳动人口不足问题。但大部分网友都表示反对，认为5岁读国小不符合幼儿认知和情绪发展程度，对於提早入学、与大一岁小孩同时竞争的儿童会造成巨大压力，也给国小教师造成额外负担，这四年间入学的人将来考大学时面临的竞争程度更是可想而知。 还有人认为此举不仅不会缩小幼儿教育资源差距，反而会刺激私人教育开始得更早、更加盛行：「根本不顾儿童正是需要玩耍的年纪，只想著尽早产出可以压榨的工作人口。」

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