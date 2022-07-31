《非常律師禹英禑》姜泰伍最想演角色竟是董格拉米，網友代入名台詞「低能兒跟神經病在談戀愛」大呼心動！

如果董格拉米是姜泰伍的話，李濬浩就真的遇到重大危機了！XDD

《非常律師禹英禑》講述天才自閉症律師禹英禑的成長故事，憑藉有趣又療愈的劇情和眾多可愛角色衝上近期話題度第一位。 飾演男主角李濬浩的姜泰伍也俘虜大批芳心，帥氣外形和暖男性格讓人如何不愛呀！



不過姜泰伍29日做客電台節目《金信英的正午希望曲》時聊到，自己在劇中最想演的角色其實不是男主角，而是女主身邊的閨蜜角色董格拉米！



姜泰伍說：「我喜歡有趣的角色。 董格拉米和英禑一起出場時給劇情注入活力、起到甘草一樣的作用，所以很想演，一定很有趣。 」（小編：甘草是功效不重要但能保護脾胃、讓湯藥變得不苦的必要藥材，甘草角色就是指這種必不可少的角色~）



實際上董格拉米由最近人氣很高的女諧星朱玄英飾演，她和朴恩斌為這對學生時代就在一起的好閨蜜角色創造了獨家問候法：「董to the格to the拉米」、「禹to the英to the禑」。 姜泰伍也因此對她讚不絕口：「朱玄英真的把這個角色詮釋的很棒。 」



우영우&동그라미 인사법

시작하는 그라미 억양에 따라 영우도 조금씩 달라지네ㅋㅋㅋ pic.twitter.com/tDvVVjdWgy — 오보오보 (@ohbo_ohbo) July 8, 2022

劇中英禑讀書時被同學欺負、嘲笑說是「低能兒」，董格拉米看不過去為她出頭，因而被壞學生譏諷「神經病、在和她談戀愛嗎」。 董格拉米一氣之下搬起椅子爆出名言：「對，我們在談戀愛！低能兒跟神經病在談戀愛！有意見的混蛋們給我滾出來！」



如果代入姜泰伍的話...... 瞬間變成校園戀愛劇的畫風，讓人超級心動啊！





設計台詞：「有意見的混蛋們給我滾出來！」XD



網友：「感覺超好看，立即給我拍這個版本！」、「這故事非常美味」、「姜泰伍就是英禑的守護天使」、「男版董格拉米幫英禑和濬浩做戀愛咨詢，看到兩人發展順利後發現自己也喜歡英禑？ 想看！」、「這樣男二就變成男主啦」、「感覺他在高中會以更加低調的方式保護英禑」、「對於董格拉米這角色，您過於帥氣了」、「想像了一下董格拉米那樣的李濬浩，太好笑kkk」

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