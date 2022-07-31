《非常律师禹英禑》姜泰伍最想演角色竟是董格拉米，网友代入名台词「低能儿跟神经病在谈恋爱」大呼心动！

如果董格拉米是姜泰伍的话，李浚浩就真的遇到重大危机了！XDD

《非常律师禹英禑》讲述天才自闭症律师禹英禑的成长故事，凭藉有趣又疗愈的剧情和众多可爱角色冲上近期话题度第一位。 饰演男主角李浚浩的姜泰伍也俘虏大批芳心，帅气外形和暖男性格让人如何不爱呀！



不过姜泰伍29日做客电台节目《金信英的正午希望曲》时聊到，自己在剧中最想演的角色其实不是男主角，而是女主身边的闺蜜角色董格拉米！



姜泰伍说：「我喜欢有趣的角色。 董格拉米和英禑一起出场时给剧情注入活力、起到甘草一样的作用，所以很想演，一定很有趣。 」（小编：甘草是功效不重要但能保护脾胃、让汤药变得不苦的必要药材，甘草角色就是指这种必不可少的角色~）



实际上董格拉米由最近人气很高的女谐星朱玄英饰演，她和朴恩斌为这对学生时代就在一起的好闺蜜角色创造了独家问候法：「董to the格to the拉米」、「禹to the英to the禑」。 姜泰伍也因此对她赞不绝口：「朱玄英真的把这个角色诠释的很棒。 」



우영우&동그라미 인사법

시작하는 그라미 억양에 따라 영우도 조금씩 달라지네ㅋㅋㅋ pic.twitter.com/tDvVVjdWgy — 오보오보 (@ohbo_ohbo) July 8, 2022

剧中英禑读书时被同学欺负、嘲笑说是「低能儿」，董格拉米看不过去为她出头，因而被坏学生讥讽「神经病、在和她谈恋爱吗」。 董格拉米一气之下搬起椅子爆出名言：「对，我们在谈恋爱！低能儿跟神经病在谈恋爱！有意见的混蛋们给我滚出来！」



如果代入姜泰伍的话...... 瞬间变成校园恋爱剧的画风，让人超级心动啊！





设计台词：「有意见的混蛋们给我滚出来！」XD



网友：「感觉超好看，立即给我拍这个版本！」、「这故事非常美味」、「姜泰伍就是英禑的守护天使」、「男版董格拉米帮英禑和浚浩做恋爱咨询，看到两人发展顺利后发现自己也喜欢英禑？ 想看！」、「这样男二就变成男主啦」、「感觉他在高中会以更加低调的方式保护英禑」、「对於董格拉米这角色，您过於帅气了」、「想像了一下董格拉米那样的李浚浩，太好笑kkk」

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