[分集劇情]《黑話律師》當Big Mouth變成Big Mouse！平凡小律師李鍾碩怎能拒絕來自市長的請託！（EP1）

[有雷]本週開播的《黑話律師》第一集就相當精彩，先帶出來表面生活和樂的九川市，其實充滿了利益勾結與法治腐敗，市井小民為了求生存根本無心了解社會真相。被債務逼得喘不過氣來的平凡夫妻李鍾碩與潤娥，以為接受市長請託的案件後就能大鳴大放，卻因此陷入生涯最大危機！

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《黑話律師》第一集先說明了故事發生的背景九川市，以「遠看是喜劇，近看是悲劇」說明人民幸福生活僅是表面，其實充滿了特權橫行與貪汙等骯髒勾當。平凡市民們只忙著自己的生存而對社會與政治早失去關心。而九川市所有的不法案件總牽扯到所謂的「Big Mouse」，不清楚這是一個組織還是一個特定人物，沒人見過，總之「Big Mouse」是惡勢力的代表。



而一個自行開業的小律師朴昌浩（李鐘碩飾），因為常常誇下海口卻無法兌現而被大家稱為「Big Mouth」，就連他的護士太太薇瑚（潤娥飾）也常被他的行徑惹怒，岳父總在中間充當和事佬。他將家中積蓄投入虛擬貨幣竟遭到詐騙，還瞞著太太因此借了高利貸，但詐騙官司上又被擺了一道，拿不回積蓄，還遭法院查封家中物品，老婆氣得提出要跟他離婚。



此時朴昌浩卻接到來自九川市長（金柱憲飾）來電， 表示想找一個「聽話又好控制」的律師來承辦一個重要案件，此案件中有三位疑犯涉嫌在車上殺了徐教授（朴勳飾），三位疑犯都是有頭有臉的特權階層NR團成員，也寫好了劇本想讓他們被無罪釋放，但市長的請託不僅如此，要求朴昌浩另外調查出真相，因為此案的行車紀錄器中檔案已不知去向。當然，附上了優渥大筆現金當作訂金。



朴昌浩認為這次難得的好機會，這案件能讓自己出名，並接到更多案件，在負債累累的狀況下也就答應了。聰明的他立刻就拿到了行車紀錄器的檔案，看了之後發現這三人原本威脅徐教授「撤下論文」，但卻失手將其勒斃。由於三人的對話中提到了另一個「他」，讓朴昌浩立刻聯想到三人的好友，也就是報社社長孔之勳（楊慶元飾）。



朴昌浩前往與孔之勳見面，並要求他以高額30億元的代價贖回行車紀錄器檔案，不過孔之勳直接拒絕並將他趕走。九川市長不斷來電關心此事，朴昌浩則表示會將此檔案證據交給檢察官偵辦。當天正值結婚紀念日，朴昌浩訂了高級餐廳，請老婆與岳父大吃一頓，不過他立即接到了檢察官的來電而事先離開，餐廳還貼心打包了飲料讓他帶走，不過在喝了飲料後他卻昏昏欲睡，發生了一場嚴重的交通意外……醒來後他將成為大惡人「Big Mouse」!!!!



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