【分集劇情】《還魂》張煜被陷害緊急召喚外援，最後一場比試對手和籌碼竟臨時大變！（ep.13）

沒想到張煜竟然要和「這個人」對打，今晚這集也讓人非常期待啊！

tvN奇幻劇《還魂》講述大湖國術士們的愛情與成長故事，昨晚第13集裡張煜以意外的方式修煉精進，即將在世子面前展開最終對決！



*以下內容包含第11集關鍵劇情！



張煜遭陳武陷害

無德不慎引來天雷劈壞宿星台，陳武藉機誣陷師徒二人故意搞破壞，張煜情急之下用陰陽玉召喚世子過來撐腰XD陳武和王妃用冰石之力復活了石化的金內官，在世子面前佔據輿論上風，但朴進已看出天府館和王妃的可疑。



張煜假裝受罰、實則回家休養，李先生藉機帶他去敬天湖釣魚。 他們要釣的是被水汽吸引、只有治水級別的術士才能釣到的「金騰魚」，剛達到流水級別不久的張煜居然做到了！



趙家人的祭祀

心地溫暖的金道主得知趙充父女的可憐身世，決定為二人舉辦薦度齋以超度靈魂。 無德趁無人時跪在自己和父親的靈位前潸然淚下，這一幕剛好被徐律看到。



無德擔心自己萬一失控會吸取張煜的元氣，警告他不要與她單獨相處。 張煜為這番話感到心動，決心為她找到冰石，就算要與朴進對立也在所不惜。



徐律決心爭奪無德

徐律認為落壽變成這樣是因為他當年沒有帶她離開斷響谷，如今認出落壽卻仍無法與她相認，更令他難過不已。 到了張煜最後一場比試這天，原本的籌碼金蟾蜍突然被換成無德，而比試對象則變成了徐律！



下集預告裡，張煜和無德終於初吻啦！朴進一邊擔心張煜太高調會引來混亂，一邊派人調查無德的身世。 徐律為打敗張煜、贏得世子的認可全力應戰。 無德看到張煜和贇鈺在一起心生醋意，生氣說自己在他眼中根本不是女人，張煜抱住她就吻了下去！



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