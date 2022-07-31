《換乘戀愛2》「女一」崔怡賢確定退出，前任跟著同進退！新的女出演者登場，見到前男友狂落淚

29日播出的第4集《換乘戀愛2》中，「女一」崔怡賢確實因為違反規定而退出節目。

事後採訪中，崔怡賢說道：「由於我是違反規定才離開的，老實說現在除了抱歉以外，我沒有什麼好說的，也不能多說什麼，我認為現在說什麼都只是狡辯，真的非常抱歉。」她也提到：「雖然只和大家相處兩天，但是很謝謝大家，給了我一段很難忘的回憶，真心希望大家都能夠幸福。」



原本主持人們和不少觀眾都認為「女一」崔怡賢的前任可能是「男四」金泰伊，但其實...「男四」的前任是「女四」李智妍，兩人交往6個月分手。主持人看到這段都非常驚訝，Simon D 甚至還說過如果女一和男四不是一對，他就要從節目下車，李龍真：「就讓 Simon D 離開節目，請鄭基石（Simon D 本名）來上節目吧。」



隨著「女一」崔怡賢的退出，她的前任「男三」宣民基最後也決定自願退出節目：「那件事我也有責任，想著我還應該留在這裡嗎？我應該是要離開的，所以做了這個決定。對於對再次製造混亂，我真的很抱歉。」



另外，第5集有新的出演者「女五」成海恩登場，她與「男一」鄭奎敏曾是一對戀人，原來..前幾集中有人的前任不在那，果然還是製作組會玩啊（笑）！兩人交往6年才分手，分手後相隔1年多才見面，再次見面的時兩人都下眼淚。而這季的節奏真的明顯快速許多，接下來會發生什麼樣的狀況，也令人期待！



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