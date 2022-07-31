《换乘恋爱2》「女一」崔怡贤确定退出，前任跟著同进退！新的女出演者登场，见到前男友狂落泪

29日播出的第4集《换乘恋爱2》中，「女一」崔怡贤确实因为违反规定而退出节目。

事后采访中，崔怡贤说道：「由於我是违反规定才离开的，老实说现在除了抱歉以外，我没有什么好说的，也不能多说什么，我认为现在说什么都只是狡辩，真的非常抱歉。」她也提到：「虽然只和大家相处两天，但是很谢谢大家，给了我一段很难忘的回忆，真心希望大家都能够幸福。」



原本主持人们和不少观众都认为「女一」崔怡贤的前任可能是「男四」金泰伊，但其实...「男四」的前任是「女四」李智妍，两人交往6个月分手。主持人看到这段都非常惊讶，Simon D 甚至还说过如果女一和男四不是一对，他就要从节目下车，李龙真：「就让 Simon D 离开节目，请郑基石（Simon D 本名）来上节目吧。」



随著「女一」崔怡贤的退出，她的前任「男三」宣民基最后也决定自愿退出节目：「那件事我也有责任，想著我还应该留在这里吗？我应该是要离开的，所以做了这个决定。对於对再次制造混乱，我真的很抱歉。」



另外，第5集有新的出演者「女五」成海恩登场，她与「男一」郑奎敏曾是一对恋人，原来..前几集中有人的前任不在那，果然还是制作组会玩啊（笑）！两人交往6年才分手，分手后相隔1年多才见面，再次见面的时两人都下眼泪。而这季的节奏真的明显快速许多，接下来会发生什么样的状况，也令人期待！



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