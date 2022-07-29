《獵鑽緝兇》河宇信大宅邸裡尋寶還要辨別敵友：「邀請我的人是誰」，宋秀玄外頭查案一波三折（EP.2）

有網友說此集池晟就是在玩室內逃脫XDD

本週新開播的《獵鑽緝兇》（ADAMAS）昨（28）日播出了第2集。比起首集明快的節奏引領觀眾迅速進入狀況，次集步調趨緩，收視率跟著下跌，從3.5%跌至2.8%。



（以下涉及劇透）



海松集團宅邸裡，河宇信（池晟 飾）以為有了崔總管（許城泰 飾）的把柄，就能肆無忌憚「尋寶」找「阿達瑪斯」，然而，崔總管不吃他那套，反而緊張的擔心計畫生變、聯絡特警察廳調本部部長要求做掉河宇信。



河宇信在宅邸裡都兜轉轉試圖弄清楚三層樓又加蓋的結構是怎麼回事，察覺到了會長（李璟榮 飾）辦公兼起居室的地毯下有異，不過沒機會多加探索。他差點被會長發現鬼祟行為，被殷惠秀（徐智慧 飾）發現手上有金屬而被崔管家懷疑。

河宇信從假的醫院報告推斷是殷惠秀邀請自己來到海松，並且出手幫他偽造病歷，然而，殷惠秀卻否認邀請了河宇信，兩人雙雙陷入混亂。邀請河宇信並且替他掩蓋的人，會是誰呢？是要引他入甕，還是要與他連手揭發海松？



另外，河宇信擔任檢察官的哥哥宋秀玄，相信了金瑞熙記者（李秀敬 飾）的推斷，找到22年前李昌雨殺人案的目擊者，不過目擊者過沒幾天就遭海松處理掉了。河宇信聽到消息的同時，有人尾隨他闖入他家，是金瑞熙？



下集預告，崔總管再次警告河宇信、要他走人，後續就看見他疑似被崔總管下藥；宋秀玄與金瑞熙之間很快就產生不信任，宋秀玄直接到監獄找上了李昌雨問話。



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