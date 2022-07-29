《猎钻缉凶》河宇信大宅邸里寻宝还要辨别敌友：「邀请我的人是谁」，宋秀玄外头查案一波三折（EP.2）

有网友说此集池晟就是在玩室内逃脱XDD

本周新开播的《猎钻缉凶》（ADAMAS）昨（28）日播出了第2集。比起首集明快的节奏引领观众迅速进入状况，次集步调趋缓，收视率跟著下跌，从3.5%跌至2.8%。



（以下涉及剧透）



海松集团宅邸里，河宇信（池晟 饰）以为有了崔总管（许城泰 饰）的把柄，就能肆无忌惮「寻宝」找「阿达玛斯」，然而，崔总管不吃他那套，反而紧张的担心计画生变、联络特警察厅调本部部长要求做掉河宇信。



河宇信在宅邸里都兜转转试图弄清楚三层楼又加盖的结构是怎么回事，察觉到了会长（李璟荣 饰）办公兼起居室的地毯下有异，不过没机会多加探索。他差点被会长发现鬼祟行为，被殷惠秀（徐智慧 饰）发现手上有金属而被崔管家怀疑。

河宇信从假的医院报告推断是殷惠秀邀请自己来到海松，并且出手帮他伪造病历，然而，殷惠秀却否认邀请了河宇信，两人双双陷入混乱。邀请河宇信并且替他掩盖的人，会是谁呢？是要引他入瓮，还是要与他连手揭发海松？



另外，河宇信担任检察官的哥哥宋秀玄，相信了金瑞熙记者（李秀敬 饰）的推断，找到22年前李昌雨杀人案的目击者，不过目击者过没几天就遭海松处理掉了。河宇信听到消息的同时，有人尾随他闯入他家，是金瑞熙？



下集预告，崔总管再次警告河宇信、要他走人，后续就看见他疑似被崔总管下药；宋秀玄与金瑞熙之间很快就产生不信任，宋秀玄直接到监狱找上了李昌雨问话。



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