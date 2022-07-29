鄭雨盛也升級導演啦！自導自演出道作品《監護人》正式受邀多倫多影展特別演示項目！

清潭洞最佳拍檔李政宰及鄭雨盛，除了李政宰首度自編自導自演的電影作品《獵首密令》前進坎城外，鄭雨盛也升格為導演，首度執導的長篇電影處女作《監護人》更已受邀第47屆多倫多國際影展的特別演示單元。

《監護人》是鄭雨盛的導演出道作品，劇情描述想擺脫過去，只求能夠平凡過生活，卻反而成為最危險的一場惡夢！新穎的劇情以及意外捲入事件中的強烈角色設定，讓這部作品中也充滿了驚險刺激的動作場面，令人期待。而這部作品也正式受邀參加9月8日至18日所舉辦的多倫多國際電影節，多倫多電影節是與坎城、柏林、威尼斯電影節並列世界上最知名的四大國際電影節，邀請了全世界約200多部作品，相當受到矚目。



《監護人》所受邀的項目，著重於邀請世界知名的導演或是演員們對於新作品介紹，也對於同時具備作品藝術性以及商業性的作品提出正式邀約。在韓國電影中曾於2009年奉俊昊導演的《非常母親》、2010年金知雲導演的《看見惡魔》、2016年朴贊郁導演的《下女的誘惑》、金知雲導演的《密探》、金成洙導演的《阿修羅》，以及2019年奉俊昊導演的《寄生上流》都曾受邀本影展。之前鄭雨盛都是以演員身分出席，本次將以導演身分受邀更別具意義。



《監護人》是一部動作電影，描述一個男子坐牢10年之後出獄，只想擺脫過往，跟平凡人一樣過生活的故事。除了自導自演的鄭雨盛，演員還包含了金南佶、朴誠雄、金準韓、李伊莉雅、朴柔娜等共同演出。

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