郑雨盛也升级导演啦！自导自演出道作品《监护人》正式受邀多伦多影展特别演示项目！

清潭洞最佳拍档李政宰及郑雨盛，除了李政宰首度自编自导自演的电影作品《猎首密令》前进坎城外，郑雨盛也升格为导演，首度执导的长篇电影处女作《监护人》更已受邀第47届多伦多国际影展的特别演示单元。

《监护人》是郑雨盛的导演出道作品，剧情描述想摆脱过去，只求能够平凡过生活，却反而成为最危险的一场恶梦！新颖的剧情以及意外卷入事件中的强烈角色设定，让这部作品中也充满了惊险刺激的动作场面，令人期待。而这部作品也正式受邀参加9月8日至18日所举办的多伦多国际电影节，多伦多电影节是与坎城、柏林、威尼斯电影节并列世界上最知名的四大国际电影节，邀请了全世界约200多部作品，相当受到瞩目。



《监护人》所受邀的项目，著重於邀请世界知名的导演或是演员们对於新作品介绍，也对於同时具备作品艺术性以及商业性的作品提出正式邀约。在韩国电影中曾於2009年奉俊昊导演的《非常母亲》、2010年金知云导演的《看见恶魔》、2016年朴赞郁导演的《下女的诱惑》、金知云导演的《密探》、金成洙导演的《阿修罗》，以及2019年奉俊昊导演的《寄生上流》都曾受邀本影展。之前郑雨盛都是以演员身分出席，本次将以导演身分受邀更别具意义。



《监护人》是一部动作电影，描述一个男子坐牢10年之后出狱，只想摆脱过往，跟平凡人一样过生活的故事。除了自导自演的郑雨盛，演员还包含了金南佶、朴诚雄、金准韩、李伊莉雅、朴柔娜等共同演出。

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