《依法相愛吧》李昇基&李世榮變乖巧大學生&美貌校花，櫻花樹下直球告白：「我們交往吧！」

李昇基和李世榮在大學時期好有「書呆子vs校花」的既視感，兩個人都超可愛~

KBS新劇《依法相愛吧》改編自超過2500萬人閱讀的同名網路小說，講述檢察官出身的建築主金正浩，與17年知己的四次元律師金宥利，在法律事務所兼咖啡廳的「Law Cafe」店裡展開了一場心動指數最高的法律界羅曼史。

這部劇是李昇基和李世榮在《和遊記》之後時隔4年再次合作，不同於上次的敵對關係，這次將通過愛情喜劇展現不一樣的化學反應。 李昇基飾演被稱為怪物天才的前任檢察官金正浩，頭腦聰明但也有虛張聲勢的可愛。 李世榮飾演律師金宥利，外形美麗、關注時尚、還有很強的正義感，十分熱情積極。

新公開的劇照裡，兩人回到在韓國大學法學系讀書的時期，在學校後門的櫻花路進行微妙對話。 李昇基戴著圓圓的眼鏡，抱著一摞專業書籍，不愧是以第一名成績考入學校。





金宥利則是一頭浪漫的長卷髮，毛衣和短裙活潑又可愛，陽光一般的笑容更展現出校花的清純魅力。





這一幕是今年4月開機的第一場戲，據悉當時兩人的對話是「你說要交往嗎？ 」「就是要交往啊」，讓人十分好奇劇情走向耶！





此外，《依法相愛吧》將在8月29日開播，期待它在下半年帶給大家的療癒。





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