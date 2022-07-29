韓版《玩命再劫》&《玩命關頭》？《極速首爾》前導預告公開，劉亞仁、高庚杓、李奎炯、朴柱炫、邕聖祐齊聚一堂飆速

卡司超強！話說善宇（高庚杓）&正煥爸（金成均）又回到了1988？

Netflix今（29）日公開了全新原創電影《極速首爾》（原譯：首爾大作戰）前導海報及預告。

《極速首爾》為飆車動作片，故事背景放在1988年的首爾、漢城奧運會的前夕，講述擁有美國夢的「上溪洞Supreme Team」接到了無法拒絕的邀約，展開了「VIP秘密資金調查運輸作戰」。主演陣容相當強大，包括劉亞仁、高庚杓、李奎炯、朴柱炫、邕聖祐、文素利、吳政世、金成均與鄭雄仁。

「1988年的超級任務就此開始！」前導海報中，劉亞仁飾演的男主角「東旭」開著掛牌「首爾1988」的車向前奔馳，不只他自信的神情與姿勢顯眼，他開著的改裝車更是。東旭的車子無混在引擎蓋上還是車頂都加裝了華麗的燈，凸顯了80年代首爾時下的流行。更早釋出的海報，畫面上更是強調了「飆車」，動態感十足。



前導預告可見，「VIP實權者」姜會長（文素利 飾）表明要請新司機，下一幕安檢察官（吳政世 飾）吞雲吐霧登場，找上了上溪洞Supreme Team。Supreme Team有最強車手東旭（劉亞仁 飾）、感性DJ宇三（高庚杓 飾）、人類導航福南（李奎炯 飾）、變身鬼才允熙（朴柱炫 飾）與俊基（邕聖祐 飾）。Supreme Team就此開始了運送鉅款的飆速行動……



預告一出，由於飆速與查案情節相似，海外網友頻頻聯想知名好萊塢系列電影《玩命關頭》（狂野時速；The Fast And The Furious），紛紛在網路上討論：「韓版《玩命關頭》？」不過韓國網友倒是多聯想2017年的《玩命再劫》（寶貝神車手；Baby Driver），因為都是復古風格的飆速動作片。



《極速首爾》將於8月26日全球上線。

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