【分集劇情】《魔咒的戀人》詛咒轉移到預言之外的對象，瑟菲窺見讓人擔心的未來！（ep.13）

《魔咒的戀人》講述順從不幸命運的人類男子與希望解除詛咒的幸運女神的故事，第13集兄妹終於相認，宣三重做出了驚人選擇......

*以下內容包含第13集關鍵劇情！



詛咒轉移

宣三重得知詛咒會轉移給民俊後，決定放棄財富和名譽、公開一切以結束詛咒，並從殷玉珍手裡求來一條紅繩，冒著生命危險代替民俊接下了詛咒。 宣哲柱隨即去世，宣三重則不再講話，只是呆呆地注視前方。



守光的心願

守光希望瑟菲不管在哪裡都可以幸福，單是看著瑟菲在外面走路都覺得開心。 守光曾經怨恨民俊和宣三重，但現在還是把民俊視為朋友，不希望詛咒降臨在民俊身上。



民俊對瑟菲的感情

民俊得知瑟菲和自己是兄妹，意識到對她的獨特感情可能是因為血緣，終於決定放手。 民俊對於父親接下詛咒、指定他為監護人一事感到氣憤又難過，因為沒信心帶領集團甚至想要逃走，最後在瑟菲的鼓勵下恢復冷靜。



瑟菲窺見未來

瑟菲無法接受親生父親居然是二十年來囚禁和折磨她們母女的人，守光安慰她以後還有時間建立美好的回憶。 瑟菲通過預言守光的未來窺探自己的命運，卻發現讓她不安的情景：守光為她擋下一槍後跌倒在地！



下集預告裡，瑟菲的女巫身份被曝光，無數媒體蜂擁而至。 瑟菲忍痛告訴守光，未來她會變得不幸，而守光會離開她。 《魔咒的戀人》香港由黃Viu煲劇平臺更新，臺灣由中華電信MOD與Hami Video獨家跟播。



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