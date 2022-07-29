《非常律師禹英禑》姜泰伍穿那麼多是有原因的！這樣的身材要是露出來，誰還心情看劇呢XD

《非常律師禹英禑》中的「李濬浩」是不是大家的新老公？

朴恩斌和姜泰伍主演的《非常律師禹英禑》成為近期播出的韓劇中最大的黑馬，口碑、收視率、討論度全都爆表。除了完美演繹患自閉症天才律師「禹英禑」的朴恩斌之外，飾演男主角「李濬浩」的姜泰伍也因此而爆紅，守護天使人設為他圈粉無數。



別看姜泰伍在劇中是人畜無害的陽光型暖男，每次登場都把自己裹得嚴嚴實實，殊不知多層衣服之下是健碩的肌肉，稱得上是小奶狗的顏值，小狼狗的身材，反差如此之大怎叫人不喜歡？ 姜泰伍爆紅之後，網友和粉絲們挖出了不少舊物料，《叢林法則》中他上半身全裸出鏡，大方秀出了好身材，肌肉一覽無餘，不得不說，姜泰伍的好身材是真材實料的。



不知道大家還記不記得姜泰伍在古裝劇《綠豆傳》中的精彩表現，從最開始的傻白甜到中後期黑化變反派，邪魅的眼神、嗜血的表情、結實的臂膀，散發著毒藥一般的「渣」男魅力，讓人欲罷不能，明知道不可碰，卻依舊想要靠近。



남들이 우영우로 강태오 입덕한 사람들한테 런온 추천할 때 줏대있게 녹두전 추천하기 pic.twitter.com/vVPMxD3IQa — rae (@liebemirae) July 20, 2022

179cm的身高加上優越肌肉身材，姜泰伍簡直太犯規了！難怪《非常律師禹英禑》裡「李濬浩」每次都是外套+內搭穿超多，是擔心不小心露出好身材，觀眾們無心看劇嗎，哈哈哈哈！



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