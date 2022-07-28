「蒙上眼的人是誰」，玉澤演、河錫辰、鄭恩地主演《Blind》前導預告公開，預計9月首播

太太太太期待！就喜歡這種氛圍～

tvN昨（27）日公開了全新電視劇《Blind》前導預告，短短15秒就相當吸引觀眾目光。

《Blind》由玉澤演、河錫辰與鄭恩地主演，編劇為《Andante》權基慶、導演為《隧道》申勇輝，劇情講述冤枉的受害者們，與對真相視若無睹的加害者們之間的故事，故事就從三位主角因捲入陪審員連續殺人案而相遇開始說起。

玉澤演飾演拚命抓犯人、業績第一的刑警「柳成俊」，因為太過積極，曾一度被誤認是流氓；河錫辰飾演柳成俊的哥哥兼完美主義者法官「柳成勳」，司法之路一路順遂，是只為公正判決而竭盡全力的剛直人物；鄭恩地飾演社工「趙恩琪」，無論如何都把他人放在第一位，尤其是孩子，是為了保護孩子而生的人。



前導預告中，遠處的身影是玉澤演，河錫辰與鄭恩地擦身而過。接著，三個人的臉龐閃線，僅玉澤演被蒙上了雙眼。濃霧終究散去，玉澤演這才露出清晰的身影，阻擋雙眼的手也放了下來，並拋出一句話：「蒙上眼的人是誰？」



短短15秒預告就能引發觀眾極大好奇心，遮住玉澤演雙眼的人是誰？誰才是對真相視若無睹「Blind」（眼盲）的人？此支預告也完全延續了OCN的懸疑氛圍，不過《Blind》已改由同集團的tvN播出，預計在9月與觀眾見面。

值得一提的是，導演申勇輝2017年執導OCN電視劇《隧道》，不僅將驚悚題材發揮得出色，還能夠兼備人性情感刻劃，整體燒腦又感動人心，才讓《隧道》成為韓國驚悚懸疑劇經典。不曉得此次帶來的《Blind》是否也是驚悚與感性兼具？



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