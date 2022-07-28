「蒙上眼的人是谁」，玉泽演、河锡辰、郑恩地主演《Blind》前导预告公开，预计9月首播

太太太太期待！就喜欢这种氛围～

tvN昨（27）日公开了全新电视剧《Blind》前导预告，短短15秒就相当吸引观众目光。

《Blind》由玉泽演、河锡辰与郑恩地主演，编剧为《Andante》权基庆、导演为《隧道》申勇辉，剧情讲述冤枉的受害者们，与对真相视若无睹的加害者们之间的故事，故事就从三位主角因卷入陪审员连续杀人案而相遇开始说起。

玉泽演饰演拚命抓犯人、业绩第一的刑警「柳成俊」，因为太过积极，曾一度被误认是流氓；河锡辰饰演柳成俊的哥哥兼完美主义者法官「柳成勋」，司法之路一路顺遂，是只为公正判决而竭尽全力的刚直人物；郑恩地饰演社工「赵恩琪」，无论如何都把他人放在第一位，尤其是孩子，是为了保护孩子而生的人。



前导预告中，远处的身影是玉泽演，河锡辰与郑恩地擦身而过。接著，三个人的脸庞闪线，仅玉泽演被蒙上了双眼。浓雾终究散去，玉泽演这才露出清晰的身影，阻挡双眼的手也放了下来，并抛出一句话：「蒙上眼的人是谁？」



短短15秒预告就能引发观众极大好奇心，遮住玉泽演双眼的人是谁？谁才是对真相视若无睹「Blind」（眼盲）的人？此支预告也完全延续了OCN的悬疑氛围，不过《Blind》已改由同集团的tvN播出，预计在9月与观众见面。

值得一提的是，导演申勇辉2017年执导OCN电视剧《隧道》，不仅将惊悚题材发挥得出色，还能够兼备人性情感刻划，整体烧脑又感动人心，才让《隧道》成为韩国惊悚悬疑剧经典。不晓得此次带来的《Blind》是否也是惊悚与感性兼具？



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