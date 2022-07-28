[分集劇情]《Link：盡情吃，用力愛》淚眼最終回！文佳煐險送命、妹妹一句話讓呂珍九解開多年心結！（EP15－16完）

[有雷]《Link：盡情吃，用力愛》終於在本週畫下句點，呂珍九陷入自責多年仍無法放過自己，在文佳煐恢復完整記憶後傳達了妹妹最後的遺言，令他痛哭失聲。文佳煐則再度被犯人盯上而落入魔掌，幸虧呂珍九與警方迅速救援而撿回一命，兩人的情感相連Link卻也因此消失。

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《Link：盡情吃，用力愛》原來18年前的真兇就是市場海鮮舖的老闆永勛，與他是多年好友的員警正浩也被綁架並監禁在倉庫。殷繼勳（呂珍九飾）雖然依舊深愛女友盧多賢（文佳煐飾），也能感受到她的情緒，但卻因為仍然走不出曾丟失妹妹的自責，也覺得這一切痛苦都不會有盡頭，於是傷心提出分手，盧多賢也能理解，於是眼睜睜看著殷繼勳關掉餐廳，打包準備離開池華洞這個傷心地。



真兇永勛其實殺人的念頭又再度興起，自從殺了李鎮根後更想尋找下一個對象，在路邊他巧遇了落單的盧多賢。多賢其實早已認出他，但卻一直假裝想不起他，按捺著心中的恐懼笑臉相迎，沒想到永勛卻對她窮追不捨，小巷追逐之間，多賢躲到一家小商店，卻在老闆爺爺要幫她報警時被永勛識破。已與多賢分手的繼勳，感受到多賢正處於有生命危險的狀態，即使已分手也無法置之不理，終於在小店中找到正被永勛掐住了脖子，幾乎窒息的多賢。扭打中多賢仍被兇手刺傷腹部，而因警方及時趕到而成功逮捕了永勛，也救出了被關在倉庫的正浩。



多賢此時終於想起了兒時逃脫的記憶，妹妹繼英突然流下眼淚，她卻告訴多賢「是我那愛哭鬼哥哥在哭，他一定是因為找不到我而正在難過」，並對多賢說出自己與哥哥的情感共享一事。繼英知道自己腳受了傷可能無法順利逃出，於是希望多賢能夠轉告哥哥，「這不是你的錯，所以別再哭了〜」多年後繼勳終於聽見妹妹的遺言，痛哭失聲，但卻也希望自己像妹妹說的一樣，不再為此哭泣。



多賢與繼勳之間的情感共享Link就這樣消失了，繼勳再度出現在多賢面前要求重新交往，但深深的感受到什麼叫「女人心，海底針」，完全猜不到多賢的想法也令他苦惱不已，兩人終於也像一般的情侶自在地交往了。真兇入獄後仍未承認自己18年前的犯行，警察正浩從他話中找出線索，終於找到了一具成年男子與一具女幼童的骨骸……繼勳同時尋獲了失去的兩位家人，也終於放下了多年來的糾結，重新開始自己的人生。



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