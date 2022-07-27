[好片推薦]《外星＋人》就是今天！淺顯易懂的外星人、時空穿越與古代魔法無違和！超級適合IMAX的〜

[無雷]由崔東勳導演執導的《外星＋人》終於在今天全台上映！整部電影長達近2個半小時，並且精緻的外星人特效與緊張刺激的打鬥場面不間斷，令觀眾們緊張不已。劇中也充滿許多逗趣情節，相當適合在IMAX體驗！

《外星＋人》描述外星人囚禁犯人的方式，就是將他們傳送至人類的腦中，人類的生命是有限的，人類生命終結時，囚犯也就跟著死亡了。外星囚犯無法長時間離開人體，因為無法適應地球的大氣。少數脫逃的外星囚犯將由在地球上的管理者卡德（金宇彬飾）緝捕歸案。同時間在1390年代的高麗，一位有天賦的道士無勒（柳俊烈飾），平日樂於成為賞金獵人，看見了高額報酬懸賞找「神劍」的告示，引起了他的注意而開始追逐神劍下落。兩方人馬究竟為何產生了交集？



片中金宇彬所飾演的角色「卡德」舉足輕重，也不難理解為何導演願意等他大病痊癒後繼續進行拍攝，劇中他還需一人分飾多角，加上大量的動作戲碼，可說是一大挑戰，片中甚至還與小女童星有著「偽父女」的情感。而片中所帶來的理念「時間並非流動著，而是同時存在」，讓觀眾們在卡德的帶領下穿梭時空。



古代人是如何看待外星人的呢？其實面對擁有異於常人的超能力者，古代人們就稱為「道士所施的法術」，片中還出現一男一女的所謂「神仙搭檔」，運用著符咒與道具，呈現更多令人瞠目結舌的效果。但當道士與神仙遇上了兇惡的外星人囚犯，又將展開什麼樣的戰局？卡德追捕外星人囚犯不受時空的限制，而外星人囚犯早已為了能成功離開人體並征服地球而出盡奇招，而自認為是地球主人的人類，在片中卻完全是逆來順受，無計可施的存在。



蘇志燮所飾演的警察「文道錫」因不明原因受到外星人的追逐，他從驚恐直到後來變身為「設計者」的表情與眼神，也是大家前所未見的蘇志燮。作為聰明的人類代表，金泰梨將展現無懼又睿智的個性，出現在古代卻握著手槍的她，也為了某種原因而追逐著神劍，劇情最後更點出柳俊烈若有似無的兒時記憶，成為本片的關鍵。《外星＋人》已於7月27日在台上映。



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