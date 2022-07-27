[好片推荐]《外星＋人》就是今天！浅显易懂的外星人、时空穿越与古代魔法无违和！超级适合IMAX的〜

[无雷]由崔东勋导演执导的《外星＋人》终於在今天全台上映！整部电影长达近2个半小时，并且精致的外星人特效与紧张刺激的打斗场面不间断，令观众们紧张不已。剧中也充满许多逗趣情节，相当适合在IMAX体验！

《外星＋人》描述外星人囚禁犯人的方式，就是将他们传送至人类的脑中，人类的生命是有限的，人类生命终结时，囚犯也就跟著死亡了。外星囚犯无法长时间离开人体，因为无法适应地球的大气。少数脱逃的外星囚犯将由在地球上的管理者卡德（金宇彬饰）缉捕归案。同时间在1390年代的高丽，一位有天赋的道士无勒（柳俊烈饰），平日乐於成为赏金猎人，看见了高额报酬悬赏找「神剑」的告示，引起了他的注意而开始追逐神剑下落。两方人马究竟为何产生了交集？



片中金宇彬所饰演的角色「卡德」举足轻重，也不难理解为何导演愿意等他大病痊愈后继续进行拍摄，剧中他还需一人分饰多角，加上大量的动作戏码，可说是一大挑战，片中甚至还与小女童星有著「伪父女」的情感。而片中所带来的理念「时间并非流动著，而是同时存在」，让观众们在卡德的带领下穿梭时空。



古代人是如何看待外星人的呢？其实面对拥有异於常人的超能力者，古代人们就称为「道士所施的法术」，片中还出现一男一女的所谓「神仙搭档」，运用著符咒与道具，呈现更多令人瞠目结舌的效果。但当道士与神仙遇上了凶恶的外星人囚犯，又将展开什么样的战局？卡德追捕外星人囚犯不受时空的限制，而外星人囚犯早已为了能成功离开人体并征服地球而出尽奇招，而自认为是地球主人的人类，在片中却完全是逆来顺受，无计可施的存在。



苏志燮所饰演的警察「文道锡」因不明原因受到外星人的追逐，他从惊恐直到后来变身为「设计者」的表情与眼神，也是大家前所未见的苏志燮。作为聪明的人类代表，金泰梨将展现无惧又睿智的个性，出现在古代却握著手枪的她，也为了某种原因而追逐著神剑，剧情最后更点出柳俊烈若有似无的儿时记忆，成为本片的关键。《外星＋人》已於7月27日在台上映。



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