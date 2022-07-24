《非常律師禹英禑》戲外友情也超暖！朴恩斌送可愛背包給「春日暖陽崔秀妍」，河允景：「妳更可愛」

劇中的崔秀妍對禹英禑照顧有加，劇外的河允景和朴恩斌也有瑣碎但溫暖的互動~

ENA水木劇《非常律師禹英禑》講述患有自閉症的禹英禑在律師事務所和生活中成長的過程，憑著引人入勝的劇情和眾多可愛角色，開播以來收視率漲了十餘倍，在今年新劇中僅次於大咖雲集的《我們的藍調時光》，而且還有繼續上升的趨勢！



兩位主演的劇外互動也引起關注。 飾演禹英禑的朴恩斌兩年前曾錄製what's in my bag影片，除了介紹隨身物品外，還特地提到這個包包本身也是她的愛物：「這個包分成人款和兒童款，兒童款的輪子會發光哦！就是因為這個買的。 」



並親自進行示範：拉著包包跑起來時，輪子就會閃閃發亮！



近日有網友發現，飾演崔秀妍的演員河允景也在IG分享了背著相似背包的照片，不出意外正是來自朴恩斌贈送。



河允景PO出朴恩斌的memo留言：「cxy（*「崔秀妍」首字母），送給允景的~守護肩膀！kkk去現場的時候就背它吧~>3<」河允景留言說：「恩斌送的禮物... 一直強調會發光的輪子非常可愛，但是，要知道你更可愛啊...」這語氣也太寵溺啦！



劇中的崔秀妍幫禹英禑趕走欺負她的人、被禹英禑封為「春日暖陽」，劇外的兩人也不時在IG大曬合照、贈送最愛禮物，將劇中的溫暖延續到現實中呢~



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