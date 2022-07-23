《換乘戀愛2》「女一」崔怡賢神似NO:ZE引發熱烈討論！卻因為違反規定退出節目？讓其他出演者超驚慌！

人氣戀綜《換乘戀愛2》講述因多樣原因而分手的情侶們聚在一起，找回逝去的愛、或者尋找新愛情的戀愛綜藝，製作組找來4男4女已分手的4對情侶入住同一間屋子朝夕相處，可看到前任與別人互動或曖昧。

這季的「女一」崔怡賢一登場就受到許多矚目，主持人 Simon D 一看到就說：「真的和 NO:ZE 有點像啊！」其他的出演者登場都說了一樣話。



22日播出的第3集尾聲中，崔怡賢打了電話給某人：「作家～不好意思我現在睡著的話，感覺會趕不上會議的時間，我打算回家一會後，按照會議的時間出發，或許我現在可以出發嗎？」她就這樣離開家裡。



當天晚上，其他人為「男一」鄭奎民慶生，這時信箱出現一封信，他到門口拿了信，打開之後信寫著「崔怡賢因為違反規定而退出」，「女四」李智妍和「女二」李娜妍也驚慌失措地說：「可以這樣嗎？」、「這樣也可以嗎？」主持人看到表情也都非常驚訝，到底發生什麼事呢？



這段一公開，也網路上引發熱烈討論，網友：「是表明 X 或者是在和別人談戀愛嗎...」、「是獨自吃飯了嗎」、「不會是隱藏攝影機吧？真的退出了」、「看來是公開了什麼啊」、「那麼剩下的 X 怎麼辦」、「反應最好的女出演者...現在才播了第3集，不知道為什麼突然退出，嚇了一跳」、「難道是因為違反一起吃晚餐的規定嘛」、「製作錊真的搖這樣嗎？每週一集太誇張了，退出也太誇張了」等等。



而第1集公開的入住指南包含「禁止做出明示/公開 X 是誰的行為」、「到最終選擇為止禁止和任何人戀愛」、「不可以公開自己的 SNS 或聯絡方式」、「不可以公開姓名以外的個人資料」、「清潔＆＆煮飯以每次2人（1男1女）輪流負責」、「家中的鮮花和花盆需要每天澆水」、「所有入住者每天晚上要一起吃晚餐」。



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