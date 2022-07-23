《换乘恋爱2》「女一」崔怡贤神似NO:ZE引发热烈讨论！却因为违反规定退出节目？让其他出演者超惊慌！

人气恋综《换乘恋爱2》讲述因多样原因而分手的情侣们聚在一起，找回逝去的爱、或者寻找新爱情的恋爱综艺，制作组找来4男4女已分手的4对情侣入住同一间屋子朝夕相处，可看到前任与别人互动或暧昧。

这季的「女一」崔怡贤一登场就受到许多瞩目，主持人 Simon D 一看到就说：「真的和 NO:ZE 有点像啊！」其他的出演者登场都说了一样话。



22日播出的第3集尾声中，崔怡贤打了电话给某人：「作家～不好意思我现在睡著的话，感觉会赶不上会议的时间，我打算回家一会后，按照会议的时间出发，或许我现在可以出发吗？」她就这样离开家里。



当天晚上，其他人为「男一」郑奎民庆生，这时信箱出现一封信，他到门口拿了信，打开之后信写著「崔怡贤因为违反规定而退出」，「女四」李智妍和「女二」李娜妍也惊慌失措地说：「可以这样吗？」、「这样也可以吗？」主持人看到表情也都非常惊讶，到底发生什么事呢？



这段一公开，也网路上引发热烈讨论，网友：「是表明 X 或者是在和别人谈恋爱吗...」、「是独自吃饭了吗」、「不会是隐藏摄影机吧？真的退出了」、「看来是公开了什么啊」、「那么剩下的 X 怎么办」、「反应最好的女出演者...现在才播了第3集，不知道为什么突然退出，吓了一跳」、「难道是因为违反一起吃晚餐的规定嘛」、「制作錊真的摇这样吗？每周一集太夸张了，退出也太夸张了」等等。



而第1集公开的入住指南包含「禁止做出明示/公开 X 是谁的行为」、「到最终选择为止禁止和任何人恋爱」、「不可以公开自己的 SNS 或联络方式」、「不可以公开姓名以外的个人资料」、「清洁＆＆煮饭以每次2人（1男1女）轮流负责」、「家中的鲜花和花盆需要每天浇水」、「所有入住者每天晚上要一起吃晚餐」。



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