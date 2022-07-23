他們的名字你有沒有叫錯過？曹政「爽」、禹「卓」奐、高庚「勺」、金惠「淵」

別看韓星們的韓文名字看起來簡簡單單，但有些人的漢字寫起來超難，甚至看到都不會讀！

李姃垠

嗯，如果是第一次見到這個名字，你會念嗎？ 反正小編查了字典才知道李姃（音同爭）垠（音同銀）。 「垠」脫離了「浩瀚無垠」差點就沒認出來，「姃」有沒有錯誤地讀成「止」？



魏嘏雋

啊，三個字有兩個不認識，正名之前都翻譯成「魏河俊」，簡單好認，正名之後雖然看起來很有格調，但真心好難認。嘏（音同滾、假）、雋（音同俊、倦），所以到底中文要怎麼念？ 滾俊，假俊，滾倦，假倦？



徐志焄

焄也是一個多音字，音同「昏」或「勳」，小編個人覺得徐志焄（勳）更好聽哎，也符合韓文的「훈」讀音。



高庚杓

又是多音字，音同「勺」或者「標」，讀成高庚「勺」也沒有不對，只是「標」聽起來更帥氣，且和韓文命中「표」字更對應。



韓韶禧

韶（勺）禧（洗），不念「哨西」哦！！



曹政奭

小編不相信沒人讀過「曹政爽」，兩個字真的太像了。



李沇熹

雖然「允」和「沇」只差了三點水旁，但讀音卻天差地別，人家叫李沇（演）熹（西）啦。 看過《甄嬛傳》的一定認識「熹」這個字，甄嬛黑化回宮後的封號就是「熹貴妃」。



金惠奫

奫（音同暈），意為「水深廣的樣子」，相信很多人一開始都讀成「淵」吧，這個字真心少見。



禹棹奐

人家叫棹（音同照）奐，不是禹「卓」奐啦。



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