姜鎬童&劉在錫久違螢幕同框互動暖心又可愛♥ 劉在錫「跨排」也要祝賀，兩人手畫圈圈、抱抱又摸頭

從姜鎬童得獎當下摀著臉，到與劉在錫互動、上台講感言，好感動啊～

19日舉行的「第1屆青龍系列大獎」，你印象最深刻是哪一幕呢？有一幕姜鎬童獲獎，劉在錫上前祝賀的場面，肯定讓人很深刻吧？

姜鎬童以網路節目TVING的《新西遊記特別篇「春季露營」》突破重圍拿下男綜藝人獎，同樣入圍同獎的劉在錫「跨排」也要祝賀姜鎬童（劉在錫和《魷魚遊戲》劇組同坐前排）。姜鎬童看劉在錫走近，就跳起《X-Man》經典的手畫圈圈「喜歡舞蹈」（稱作「쪼아 댄스」），劉在錫也接招。



姜鎬童甚至抱起劉在錫整個人，劉在錫更親暱的摸摸姜鎬童的後腦勺。劉在錫摸頭，可是重現了2018年《請給一頓飯Show》場面啊！當時‎姜鎬童錄製《請給一頓飯Show》來到與《Sugar Man》攝影棚附近求吃一頓飯，正好遇見了劉在錫啊！當時兩人時隔12年的螢幕同框，可是讓許多《X-Man》粉絲激動不已。



姜鎬童與劉在錫在《X-Man》之後就鮮少在電視上同台，因為兩人人稱「韓國綜藝圈兩大山脈」，要湊齊兩人相當困難。雖然曾有傳聞《Running Man》要讓姜鎬童加入，不過因為要更動成員等因素而宣告破局。2016年，兩人倒是合作了一支廣告，上個月也一起送別逝世的演藝圈大前輩宋海。

許多《X-Man》忠實觀眾見到兩人於青龍大獎再度同框，又興奮又感動啊，指出兩個人見面跳喜歡舞蹈、抱抱舉起來、摸摸頭，一連串動作就是他們倆的標誌。

另外，姜鎬童以新興媒體OTT作品獲獎，從他聽見自己獲獎到上台發表感言的過程，也令許多人感動。感言中，他提及OTT節目起初對自己也很陌生，但他認為無論透過何種媒體，繼續帶給觀眾歡笑和安慰，是他的使命、絕不忘記這樣的初衷，承諾未來會繼續挑戰。



▼姜鎬童獲獎完整片段（已定位2:18:00）



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