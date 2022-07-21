李政宰&劉在錫這對「戰友」又見面！青龍大獎劉在錫被安排和《魷魚遊戲》同桌，一頭霧水：「難道我是魷魚嗎」

想起百想大賞了啊～李政宰那時擁抱劉在錫笑超開心～

今年初，傳說中的演藝圈好戰友李政宰與劉在錫終於在《劉QUIZ ON THE BLOCK》見面並親自證實彼此的好關係。

前情提要： ‎李政宰將出演《劉QUIZ ON THE BLOCK》！兩人曾是軍中同袍，是「溫馨接送情」的關係！／李政宰做客《劉QUIZ》與「老戰友」劉在錫聊天超開心：拍《魷魚遊戲》形象魷遢被周圍人關心，吐槽「50歲的愛情劇本只有外遇」

19日舉行的第1屆百想藝術大賞，又看見李政宰與劉在錫同框了，且幾乎是同框整場，因為兩個人坐同桌啊！有趣的是，劉在錫是以網路節目《PLAY You》入圍最優秀男綜藝人，卻和以網路劇《魷魚遊戲》入圍的李政宰、鄭好娟（鄭浩妍）、金姝怜與朴海秀坐在一起，連主持人全炫茂看到都數度笑出來。

全炫茂下台訪問劉在錫「問個清楚」，劉在錫回答：「我也不知道，明明後面也有同事（指同為綜藝人的同事），結果《魷魚遊戲》團隊裡竟然有我？我還在心裡想：『難道我是魷魚*嗎？』」一番自嘲相當搞笑，畫面上可看見鄭浩妍與金姝怜都笑得合不攏嘴。

*按：「魷魚」在韓國有相貌不揚的意思，可參考【K社韓文小百科】「變成魷魚了！」與好看的人合照就是要承擔這種風險）

不久，李政宰就不負眾望以《魷魚遊戲》拿下影帝，首先與劉在錫相擁。畫面不禁讓人想起今年5月的百想藝術大賞，李政宰跟著《魷魚遊戲》團隊上台領大賞，興奮張開雙臂擁抱身為頒獎人的劉在錫。

▼青龍大獎劉在錫被訪問（2:30:22）、李政宰獲獎（2:40:58）影片





▼百想藝術大賞《魷魚遊戲》獲大賞影片



此次青龍大獎還有段花絮。李政宰空檔在IG上傳了一段和劉在錫的影片寫道：「與劉大神同行～^^」影片裡，劉在錫以為是要合照，開心的比Ya比了Ya老半天，結果李政宰說：「是影片。」劉在錫大嘆一聲：「你要早點告訴我啊！」李政宰彷彿整人成功似的，笑得很開心。

（他後來也用同一招捉弄經紀公司旗下演員趙怡賢XD）

網友見到李政宰與劉在錫的互動也很開心，影片底下充滿著笑聲和愛心，也有人留言「傳說們」、「兩位傳說同框」、「和鄭雨盛一起來《Running Man》吧」。

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