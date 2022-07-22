姜镐童&刘在锡久违萤幕同框互动暖心又可爱♥ 刘在锡「跨排」也要祝贺，两人手画圈圈、抱抱又摸头

从姜镐童得奖当下捂著脸，到与刘在锡互动、上台讲感言，好感动啊～

19日举行的「第1届青龙系列大奖」，你印象最深刻是哪一幕呢？有一幕姜镐童获奖，刘在锡上前祝贺的场面，肯定让人很深刻吧？

姜镐童以网路节目TVING的《新西游记特别篇「春季露营」》突破重围拿下男综艺人奖，同样入围同奖的刘在锡「跨排」也要祝贺姜镐童（刘在锡和《鱿鱼游戏》剧组同坐前排）。姜镐童看刘在锡走近，就跳起《X-Man》经典的手画圈圈「喜欢舞蹈」（称作「쪼아 댄스」），刘在锡也接招。



姜镐童甚至抱起刘在锡整个人，刘在锡更亲昵的摸摸姜镐童的后脑勺。刘在锡摸头，可是重现了2018年《请给一顿饭Show》场面啊！当时‎姜镐童录制《请给一顿饭Show》来到与《Sugar Man》摄影棚附近求吃一顿饭，正好遇见了刘在锡啊！当时两人时隔12年的萤幕同框，可是让许多《X-Man》粉丝激动不已。



姜镐童与刘在锡在《X-Man》之后就鲜少在电视上同台，因为两人人称「韩国综艺圈两大山脉」，要凑齐两人相当困难。虽然曾有传闻《Running Man》要让姜镐童加入，不过因为要更动成员等因素而宣告破局。2016年，两人倒是合作了一支广告，上个月也一起送别逝世的演艺圈大前辈宋海。

许多《X-Man》忠实观众见到两人於青龙大奖再度同框，又兴奋又感动啊，指出两个人见面跳喜欢舞蹈、抱抱举起来、摸摸头，一连串动作就是他们俩的标志。

另外，姜镐童以新兴媒体OTT作品获奖，从他听见自己获奖到上台发表感言的过程，也令许多人感动。感言中，他提及OTT节目起初对自己也很陌生，但他认为无论透过何种媒体，继续带给观众欢笑和安慰，是他的使命、绝不忘记这样的初衷，承诺未来会继续挑战。



▼姜镐童获奖完整片段（已定位2:18:00）



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