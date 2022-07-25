《非常律師禹英禑》慶功宴蛋糕長這樣，漸變藍色+鯨魚！英禑啊，你吃了幾塊

《非常律師禹英禑》整個劇組都超級可愛！

2022年下半年最火的一部劇當屬《非常律師禹英禑》，故事聚焦在了「自閉症天才律師禹英禑」身上，朴恩斌扮演的禹英禑雖然是星星女孩，卻頭腦清晰，記憶力驚人，努力成長為了一名律師。 而她所處的汪洋律所，每一位同事、上司都給予了她足夠的尊重和信心，總之整部劇在瘋批女主復仇劇盛行的當下屬實是一股與眾不同的小清新，放鬆、治癒又暖心，只要你看了就停不下來，並且看劇過程中全程嘴角瘋狂上揚。



上週劇組已經完成了所有戲份的拍攝，並舉行了殺青宴，全體劇組成員悉數亮相。 這兩日殺青宴上的慶功蛋糕在網路上曝光，連蛋糕都那麼可愛。 蛋糕的基調完全符合了全劇的氛圍，是清新涼爽的藍綠漸變色，中間夾雜著淡黃色，看一眼內心就能平靜下來，上下兩層蛋糕點綴著花朵和在劇中出鏡率極高的鯨魚，上面還寫著「反正第一功臣是禹英禑，禹英禑的爆火全是托了大家的福」。



우영우 막촬때 들어갔다는 케이크 넘넘 예뿌다… pic.twitter.com/gfC5SwQ38B<;/a> — 오롯 (@orott789) July 18, 2022

慶功蛋糕曝光後，壓力給到了各大烘焙坊，想必接下來的一段時間商家會接到各種同款定製吧！！

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞