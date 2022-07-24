【分集劇情】《還魂》「我中了毒，而你是解藥！」兩位主角一直鬧脾氣，另一對CP已經超車啦！（ep.11）

tvN奇幻劇《還魂》講述大湖國術士們的愛情與成長故事，昨晚這集張煜的告白收到意想不到的回復，落壽為逼徒弟進步再出狠招！

*以下內容包含第11集關鍵劇情！



張煜陷入「單相思」

張煜對無德告白心意，而無德害怕這份感情、嘴硬說他是中了毒，張煜不依不饒，表示要抓住她這個解毒藥不放。 張煜和當具聊天後以為徐律才是無德的意中人，以為自己只是一廂情願，尷尬得不願意起床。



無心修習的張煜跑回張家，看到金道主非常為他自豪，重新獲得修行動力。 回到松林後，他發現無德跟世子打了賭：如果張煜跟10個松林弟子對戰後全部輸掉，他送給無德的「鳥蛋」就歸世子所有。



落壽再次化身狠毒師父

無德對張煜恨鐵不成鋼，決定利用他對自己的喜歡來逼迫他。 她知道張煜不會讓鴛鴦玉落入別人手中，所以故意用玉打賭，還強調說「那是我至今收過最珍貴的東西。 」



當具&超妍私定終身

當具寧願放棄松林繼承人之位也想和超妍成親，受到感動的超妍決定和他在一起。 當具問朴進可有能代替他繼承松林的私生子？ 被朴進生氣地趕跑XD



中年CP三角戀

麻衣李先生非常珍視金道主送他的圍巾，因為許琰把泡菜湯汁濺上去而生氣不已，還摘花送給金道主表達心意。 （這就是一百多歲的情竇初開嗎XD）

另一邊，朴進仍然不知道金道主因為什麼生氣，還差點買了白菊花送給她，幸虧花店主人及時阻止。



陳復妍的靈魂

陳湖景當年懷孕13個月未能生產，拜託張強做法用冰石的力量召喚亡魂，最終在張強「特別接受蒼天之氣」那天生出陳復妍。 （有觀眾猜測召喚來的亡魂就是200年前的陳雪蘭！）

陳武發現小騙子不是盲人本想把她處死，小騙子狠心裝盲，表示自己是假復妍的最佳人選。 陳武對她很滿意，在她面前展示了還魂術，讓她將來把陳湖景單獨帶來。



下集預告裡，無德心疼張煜在比賽中受傷，張煜也心疼無德濕了鞋子。 還魂人殺手闖入京城，朴進要求留活口、陳武則與他相反，與張煜大打出手。 徐律認為還魂人是怪物、非常危險，張煜則認為有辦法保護世人不被怪物傷害。



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