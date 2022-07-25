《非常律师禹英禑》庆功宴蛋糕长这样，渐变蓝色+鲸鱼！英禑啊，你吃了几块

《非常律师禹英禑》整个剧组都超级可爱！

2022年下半年最火的一部剧当属《非常律师禹英禑》，故事聚焦在了「自闭症天才律师禹英禑」身上，朴恩斌扮演的禹英禑虽然是星星女孩，却头脑清晰，记忆力惊人，努力成长为了一名律师。 而她所处的汪洋律所，每一位同事、上司都给予了她足够的尊重和信心，总之整部剧在疯批女主复仇剧盛行的当下属实是一股与众不同的小清新，放松、治愈又暖心，只要你看了就停不下来，并且看剧过程中全程嘴角疯狂上扬。



上周剧组已经完成了所有戏份的拍摄，并举行了杀青宴，全体剧组成员悉数亮相。 这两日杀青宴上的庆功蛋糕在网路上曝光，连蛋糕都那么可爱。 蛋糕的基调完全符合了全剧的氛围，是清新凉爽的蓝绿渐变色，中间夹杂著淡黄色，看一眼内心就能平静下来，上下两层蛋糕点缀著花朵和在剧中出镜率极高的鲸鱼，上面还写著「反正第一功臣是禹英禑，禹英禑的爆火全是托了大家的福」。



우영우 막촬때 들어갔다는 케이크 넘넘 예뿌다… pic.twitter.com/gfC5SwQ38B<;/a> — 오롯 (@orott789) July 18, 2022

庆功蛋糕曝光后，压力给到了各大烘焙坊，想必接下来的一段时间商家会接到各种同款定制吧！！

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