一不小心又瘦了！金淑傾注3年心血幫Sandara養到47kg，一陣沒見竟掉回37kg

韓國娛樂圈有不少出名的小鳥胃藝人，其中的元祖當屬Sandara和朴素賢。 不過她們認為自己只是食量少而已，對美食的熱情絕不遜於大胃王，於是一起做了檔吃播節目《沒食慾的姐姐們》，四處邀請胃口超好的藝人們，在吃播領域一決雌雄XD

第三期的嘉賓是曾一起錄製《Video Star》的金淑，開始前金淑就表示不解：「她們有什麼好吃播的？ 手掌大的老鼠都比她們吃得多。 」



金淑帶二人來她的愛店吃飯，Sandara：「最近沒見到淑姐，我都變瘦了。」朴素賢也強烈共鳴。金淑問Sandara是不是降到37kg，得到肯定答覆後悲憤地說：「我花了3那年心血才讓妳養到40kg中段...」Sandara表示錄《Video Star》時確實增到47kg。



金淑又問朴素賢為什麼變瘦，朴素賢：「一到夏天就會瘦，夏季飲食都很輕盈啊。 」金淑再次詫異：「哎？ 夏天好吃的明明那麼多！」



上主菜之前先是5道前菜，Sandara和朴素賢居然連一口份量的前菜都吃不完。 朴素賢吃海藻包蟹肉時嚼了5分18秒才咽下去，還打破了上期「一塊烤肉嚼4分53秒」的自身紀錄XD



主廚貼心地用超小碗盛米飯，Sandara開心表示能全部吃完，朴素賢則是連這樣都剩下多半碗。 最終朴素賢吃了5口前菜就宣佈已飽，Sandara多一點，一共吃了7口XD



再看一下朴素賢、Sandara和金淑吃麵條用的碗對比，果然胖和瘦都不是沒有原因XD



網友：「金淑真的很了解她們，推薦的都是不太需要嚼的」、「金淑一直在幫忙調節份量，好帥氣kk」、「跟泫雅、Dawn、Code Kunst、朱宇宰等小鳥胃一起開party應該也很有趣，大胃王一人份的量夠他們吃三天兩夜kkk」、「 最後金淑說午餐另外還有約，兩個人都嚇壞了kkkk」、「容易暴食的我正在跟著小鳥胃姐姐們少吃慢嚼，感謝善良的影響力」。



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