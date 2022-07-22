一不小心又瘦了！金淑倾注3年心血帮Sandara养到47kg，一阵没见竟掉回37kg

韩国娱乐圈有不少出名的小鸟胃艺人，其中的元祖当属Sandara和朴素贤。 不过她们认为自己只是食量少而已，对美食的热情绝不逊於大胃王，於是一起做了档吃播节目《没食欲的姐姐们》，四处邀请胃口超好的艺人们，在吃播领域一决雌雄XD

第三期的嘉宾是曾一起录制《Video Star》的金淑，开始前金淑就表示不解：「她们有什么好吃播的？ 手掌大的老鼠都比她们吃得多。 」



金淑带二人来她的爱店吃饭，Sandara：「最近没见到淑姐，我都变瘦了。」朴素贤也强烈共鸣。金淑问Sandara是不是降到37kg，得到肯定答覆后悲愤地说：「我花了3那年心血才让你养到40kg中段...」Sandara表示录《Video Star》时确实增到47kg。



金淑又问朴素贤为什么变瘦，朴素贤：「一到夏天就会瘦，夏季饮食都很轻盈啊。 」金淑再次诧异：「哎？ 夏天好吃的明明那么多！」



上主菜之前先是5道前菜，Sandara和朴素贤居然连一口份量的前菜都吃不完。 朴素贤吃海藻包蟹肉时嚼了5分18秒才咽下去，还打破了上期「一块烤肉嚼4分53秒」的自身纪录XD



主厨贴心地用超小碗盛米饭，Sandara开心表示能全部吃完，朴素贤则是连这样都剩下多半碗。 最终朴素贤吃了5口前菜就宣布已饱，Sandara多一点，一共吃了7口XD



再看一下朴素贤、Sandara和金淑吃面条用的碗对比，果然胖和瘦都不是没有原因XD



网友：「金淑真的很了解她们，推荐的都是不太需要嚼的」、「金淑一直在帮忙调节份量，好帅气kk」、「跟泫雅、Dawn、Code Kunst、朱宇宰等小鸟胃一起开party应该也很有趣，大胃王一人份的量够他们吃三天两夜kkk」、「 最后金淑说午餐另外还有约，两个人都吓坏了kkkk」、「容易暴食的我正在跟著小鸟胃姐姐们少吃慢嚼，感谢善良的影响力」。



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