【有片】《非常律師禹英禑》網友提問：「一天可以聽幾分鐘的鯨魚故事」，姜泰伍甜答：「若是禹英禑律師來講，多久我都樂意聽♥」

姜泰伍真的太會說話了！

隨著ENA話題作《非常律師禹英禑》的熱播，劇中演員也都收獲不少人氣。姜泰伍就以「暖男」形象出現在大眾面前，若觀眾們是「英禑媽媽」，那在作品裡飾演「李濬浩」的姜泰伍，就成為大家的「李女婿」啦！（笑）

Netflix繼朴恩斌的採訪後，再公開姜泰伍的採訪。網友表示，為什麼姜泰伍演員這麼帥啊？本人害羞地回答：「就是說啊」，小編覺得是又帥又可愛才對！而面對「一天可以聽幾分鐘的鯨魚故事」的提問，不愧是「甜蜜男」姜泰伍，他說：「取決於是誰說的故事。若是禹英禑律師的話，她說多少我都會聽」

那麼，劇中濬浩與姜泰伍本人有哪些相似的地方呢？姜泰伍一邊數數、一邊回答：「SWEET、善良、親切、體貼、帥氣。」記者要姜泰伍讓大家看看他帥氣的臉龐，他也乖乖照做，來個「回眸一笑」。

在Instagram上感覺氣氛相當活躍的「禹英禑TEAM」，不曉得有沒有聊天室？姜泰伍表示：「有的。權敏宇律師、崔秀妍律師這兩位好像是最活躍的。而我呢，不怎麼講話，我是200條、300條訊息一口氣刷完，然後才知道大家聊了什麼，很晚回覆的類型。」

最後，網友想看看姜泰伍的「舞蹈實力」，姜泰伍也照作了！至於實力如何…大家點開影片自行評斷囉XD

另外，姜泰伍近期跑到聖水洞與「禹英禑壁畫」打卡，別出心裁的小巧思讓合照顯得生動、活潑。

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