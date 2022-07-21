始源号召力太强！Super Junior演唱会出现「始源T」《酒都女》应援团，银赫质疑：「竞选团队吗」

这应援团有够可爱～其他成员的眼红(?)超好笑XDD

Super Junior第9次世界巡回演唱会「Super Show 9 : ROAD」上周於韩国首尔正式开启。Super Junior演唱会上各种趣事都在网路上传开，包括崔始源的「《酒鬼都市女人们》超强应援团」。

17日韩国末场的「Super Show 9 : ROAD」（有线上播出服务），尾声安可Super Junior一一感谢舞群与演唱会幕后工作人员，也感谢在台下出现的特别人物，包括东方神起最强昌珉、Red Velvet Irene、(G)I-DLE雨琦、NCT道英、SHINee珉豪。而有一个应援团特别抢眼，是来为崔始源加油的《酒鬼都市女人们》工作人员们。

《酒鬼都市女人们》工作人员一被介绍就纷纷转过身来，露出背后一个个始源大脸。原来，这群工作人员为了替自己剧组的男主角应援，全都特地穿上订制的始源T-shirt，看起来阵仗还不小。



银赫与利特看了，你一言我一语的说：「这程度不就是崔始源演唱会了吗？」「会不会太夸张了？」「是不是贿赂来的？」「怎么可以带竞选团队来？」还说以后Super Show干脆改叫崔始源演唱会，如此一来始源就可以赞助更多钱。



始源后来也在IG限时动态分享了他的「《酒鬼都市女人们》超强应援团」现身影片，自己亦穿上了那天应援团穿的始源T-shirt。



▼更多网友分享图片及影片



siwon supporters wearing siwon shirts!!! huhuhu cutieeeee pic.twitter.com/0MkTj8waW3 — (@TeukGel03) July 17, 2022

The staff of 'Work Now, Drink Later' watched SS9 while wearing shirts with @siwonchoi's face at the back. Then SuJu asked Siwon oppa how much did he pay them to do that



THANK YOU SUPER JUNIOR#BeyondLIVE_With_SJ #SS9_Seoul_Day3#SUPERJUNIOR @SJofficial#SS9 #SUPERSHOW9 pic.twitter.com/nxOEKDFkFe — (@itsirisjoy) July 17, 2022

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