[分集劇情]《Link：盡情吃，用力愛》許多人的自私與漠視造成難以挽回的遺憾！呂珍九挖真相強迫回憶痛苦（EP13－14）

[有雷]《Link：盡情吃，用力愛》不斷尋找妹妹失蹤真相的呂珍九，隨著真相越來越清晰，他卻越來越心痛，對於當時妹妹所遭受到的一切感到痛苦不已。真兇其實不只一人，池華洞的老鄰居們竟接連被發現與此案密切相關……

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《Link：盡情吃，用力愛》即將揭開綁架案的最後真相，而本次的劇情中，除了盧多賢（文佳煐飾）自責當時自己一人逃跑卻沒帶上腳受傷的繼英，就連多賢媽媽也與此事件有關。原來媽媽與奶奶一直不願意多賢想起這段回憶，當時媽媽發現了昏倒在路面的多賢，並且當下直接將壞人打死。由於不想讓此事件鬧大，負責的員警正浩還協助善後，因此這綁架案就漸漸無聲無息，也錯失了尋找繼英的黃金時間。



盧多賢向殷繼勳（呂珍九飾）說明了這狀況，媽媽也想親自來道歉，但這些對殷繼勳聽來都非常刺耳。至於當時繼英與多賢被綁的紅色大門家，主人則是自動找上了繼勳，原來繼英當時逃出，曾與正要開車出門的他求救，但他卻沒有讓繼英上車。從此他不斷看見繼英的幻影，內心飽受折磨。他的太太似乎也察覺不對勁，前往告訴多賢的奶奶與母親。



一連串的冷漠以對或是自私想法，讓當時小小的繼英求助無門，一想到這些就讓哥哥繼勳難過起來，回來這裡找妹妹與爸爸似乎是錯誤的決定。這些漸漸浮出水面的真相，甚至讓他打算關掉這家店，到別的地方去重起爐灶。但他始終放不下多賢，兩人掙扎了許久還是難以分手。目前看起來就是真兇的英勛，還刻意出現在多賢面前，想測試她的記憶是否已經恢復。



當時負責善後的員警正浩，其實也想找出真兇。他想起了當天為何沒印象自己曾查過那棟紅色大門，原來是當時遇到了好友英勛，好友自告奮勇說幫他巡邏，於是他沒進去那棟紅色大門…此時正與英勛喝著酒的正浩，就這樣遭到英勛襲擊綁架。英勛似乎沒打算掩蓋自己的罪行，甚至面帶笑容一邊回憶著當時的繼英，求助無門的繼英似乎逃不出他的手掌心，讓正浩相當氣憤。英勛已經先殺了跟蹤狂李鎮根，還把他塞入冰箱，接下來其他鄰居與正浩也會慘遭毒手嗎？



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