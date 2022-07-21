金佳览的朋友喊冤：「她被HYBE利用、做完舆论行销就丢弃，受害者也不是好人！」

HYBE娱乐昨天刚宣布与金佳览解约、LE SSERAFIM转为5人活动，今天就有自称金佳览朋友的网民PO文，称金佳览遭公司用完即弃、所谓受害者其实也是加害者，但网友对此反响冷淡。

这名自称是金佳览朋友的网民A某在IG上PO文称，爆料金佳览校园霸凌的B某本身也是校园霸凌加害者，A某自己就是受害者：「B从小学到中学都欺负我，辱駡父母、进行物理威胁。 还反过来问我她做错了什么，折磨我1年左右。 加害人对於互相争吵一个月的事添油加醋、躲在被害人这一词汇后面接受大家的安慰，反而我背上二度加害人的污名，十分委屈。 」



B某曾说自己因为金佳览而转学，A某表示B是因为把其他同级生脱衣照片PO到另外一个同级生的SNS，所以转去其他学校，而且受到学校暴力对策自治委员会的6号处分。 A某还称被B某威胁起诉。

A某对HYBE表示不满：「我作为金佳览的朋友，为澄清事实收集了证据资料和朋友们的证言转交上去（给公司），但大人们（所属社）为了保全自己的形象，最终没有使用任何资料，只把18岁高中生（金佳览）作为舆论行销的手段，利用完就丢弃。 」



但大众对A某的主张并不买帐，因为不论B某背景如何，金佳览作为加害者受到5号处分已是确凿的事实，即便B某也曾受到处分，因为不是艺人也没有公开讨论的必要。对於「利用金佳览做舆论行销」的说法，HYBE娱乐回应称：「这不是太牵强的臆测吗？ 」

韩网友：「这位是不是自我意识过剩？ IZ*ONE出身成员已经很吸引人了，有必要用校园霸凌做舆论行销吗？ 」、「这个人并没有拿出6号处分的证据，而且就算是真的，金佳览受到5号处分的事实也不会改变」、「谁会用校园霸凌做行销啊？ 有这种想法的脑袋是空的吧」、「没有人规定受害者必须完美无瑕，这篇文对朋友非常没有帮助，真是朋友没错吗？ 」、「安静待著不说话才是帮朋友」、「现在你们都是非艺人了，自己见面解决吧」。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻