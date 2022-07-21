【分集劇情】《魔咒的戀人》瑟菲父親另有其人！守光與瑟菲母女20年前就見過面，命運實在太神奇~（ep. 11）

《魔咒的戀人》講述順從不幸命運的人類男子與希望解除詛咒的幸運女神的故事，昨晚這集守光終於開始向瑟菲靠近了！

*以下內容包含第11集關鍵劇情！



瑟菲的真正父親

瑟菲不想拋下母親獨自遠走高飛，也不想讓自己身上積累的霉運影響守光，所以自願留在金華集團，尋找讓所有人都幸福的方法。 秀美告訴宣三重他才是瑟菲真正的父親，宣三重聞言潸然淚下，意識到自己一直忽視這對母女的感受，感到悔恨。



守光與秀美的恩情

秀美20年前在鄭賢泰的幫助下逃離宣家，無處可去時被守光媽媽收留。 年幼的守光感覺到秀美有身孕，秀美驚訝地發現他就是女兒未來的另一半，也看到守光會有生命危險。為了保護他，秀美跟高大叔做了筆交易：今天我救活你的兒子，20年後你必須放過守光。



守光在王室長拿來的USB裡看到一段影片，原來當年派人殺他滅口的不是宣三重，而是宣壹重。守光希望宣壹重付出代價，進入金華集團工作，同時接近瑟菲、想辦法救她出來。



民俊逐漸失去耐心

民俊繼續一邊對瑟菲示好一邊嚴格限制她的活動，想親吻她時把瑟菲嚇哭了，民俊抱歉地表示再也不會這樣做。 宣三重把守光帶回金華集團委任為秘書，民俊認為父親是故意讓他難堪，深怕守光奪走瑟菲。



下集預告裡，殷館長說瑟菲是為了清除厄運才留在那裡，若想救出她就必須摧毀金華。 瑟菲因為兩年前沒能救守光的媽媽，哭著對他道歉，守光則為自己曾說過傷害她的話而道歉，兩人矛盾和解、擁吻在一起！《魔咒的戀人》香港由黃Viu煲劇平臺更新，臺灣由中華電信MOD與Hami Video獨家跟播。



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