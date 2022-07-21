《非常律師禹英禑》三兄弟之爭原型案件！劇中「妙招」在現實裡也用過

《非常律師禹英禑》第4集講述三兄弟爭奪100億韓元遺產的案件，其實是以真實案件為原型，就連看似狗血的破解招數也是真實用過的！

這個案件收錄於趙宇成（音）律師的隨筆集《一個喜悅勝過一千個悲傷》。 現實中的三兄弟父親在20年前過世，把位於仁川江華的5000坪水田全部轉到三兒子的名下。 大兒子和二兒子在首爾工作，三兒子在下鄉伺候父母和種田，三人約好老三每年給兩個哥哥送去大米，剩下的就自己吃掉或拿去賣。

水田在當時還不值錢，但20年後發生了意想不到的變化：老三名下的水田一帶被划入待開發地區，有望獲得100億韓元補償費。

善良的老三本來就打算把補償費分給哥哥們，但哥哥們被金錢蒙蔽雙眼，一來到老三家就拿出一張切結書，上面寫著：水田補償款要按照老大50%、老二35%、老三15%進行分割。 老三質疑自己的份額太少，兩個哥哥則說老三已經用了這塊土地很久，而且根據繼承法老大老二就是要比老三拿得多。 憨厚純朴的老三終究簽了名。



老三的兒子（對應劇中的董格拉米）聽聞這件事後找到趙宇成律師，吐露委屈和憤怒：父親和我頂著日曬雨淋辛苦種田，每年秋收卻要把大米寄給一點忙都不幫的叔叔們; 爺爺把水田給父親也是叔叔們都同意的，過去20年水田的稅也都是我們繳的，爺爺和奶奶也是父親和我伺候。

趙宇成在切結書裡還發現了一個非常有毒的條款：「因為老三一直用這片水田耕作，所以應該負擔財產分配過程中產生的諸稅公課金，作為對兩位哥哥的回報。 」這樣一來，作為土地主人的老三實際上分到的補償費就連5億韓元都不到。



因為委託人已經簽字蓋章，劇中鄭明錫律師直接斷定這場官司絕對贏不了。 但趙宇成律師實在看不過去哥哥們的貪心，熬了幾個大夜終於找到「絕妙對策」：根據民法，如果受贈人對贈與人或其妻子、直係血親做出犯罪行為，就可以取消贈予。（就是董格拉米刺青在手臂上這一段XD）



劇中的董格拉米為了誘導叔叔們打自己和爸爸而大鬧祭祀現場，讓觀眾看的目瞪口呆，其實趙宇成的妙招裡真的包含這一部份，甚至據說不止如此、還要更誇張！（超好奇XD）



多虧趙宇成律師的妙招，老三最終獲得勝訴，兩個哥哥也反省了自己的錯誤，三兄弟就像童話故事一樣重歸於好。現實裡也是happy ending！



趙宇成律師在書中談到他的信條：「賢明之人不會濫用法律。 重點在於人，比起關注解決紛爭的手段，不如更關注紛爭的對象。 」《非常律師禹英禑》不僅對這個案件的還原度相當高，對於禹英禑等律師的人性化塑造也很大程度借鑒了這位律師，現實中真的需要多一些這樣的人啊~



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