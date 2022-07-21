【分集剧情】《魔咒的恋人》瑟菲父亲另有其人！守光与瑟菲母女20年前就见过面，命运实在太神奇~（ep. 11）

《魔咒的恋人》讲述顺从不幸命运的人类男子与希望解除诅咒的幸运女神的故事，昨晚这集守光终於开始向瑟菲靠近了！

*以下内容包含第11集关键剧情！



瑟菲的真正父亲

瑟菲不想抛下母亲独自远走高飞，也不想让自己身上积累的霉运影响守光，所以自愿留在金华集团，寻找让所有人都幸福的方法。 秀美告诉宣三重他才是瑟菲真正的父亲，宣三重闻言潸然泪下，意识到自己一直忽视这对母女的感受，感到悔恨。



守光与秀美的恩情

秀美20年前在郑贤泰的帮助下逃离宣家，无处可去时被守光妈妈收留。 年幼的守光感觉到秀美有身孕，秀美惊讶地发现他就是女儿未来的另一半，也看到守光会有生命危险。为了保护他，秀美跟高大叔做了笔交易：今天我救活你的儿子，20年后你必须放过守光。



守光在王室长拿来的USB里看到一段影片，原来当年派人杀他灭口的不是宣三重，而是宣壹重。守光希望宣壹重付出代价，进入金华集团工作，同时接近瑟菲、想办法救她出来。



民俊逐渐失去耐心

民俊继续一边对瑟菲示好一边严格限制她的活动，想亲吻她时把瑟菲吓哭了，民俊抱歉地表示再也不会这样做。 宣三重把守光带回金华集团委任为秘书，民俊认为父亲是故意让他难堪，深怕守光夺走瑟菲。



下集预告里，殷馆长说瑟菲是为了清除厄运才留在那里，若想救出她就必须摧毁金华。 瑟菲因为两年前没能救守光的妈妈，哭著对他道歉，守光则为自己曾说过伤害她的话而道歉，两人矛盾和解、拥吻在一起！《魔咒的恋人》香港由黄Viu煲剧平台更新，台湾由中华电信MOD与Hami Video独家跟播。



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