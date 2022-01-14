李政宰做客《劉QUIZ》與「老戰友」劉在錫聊天超開心：拍《魷魚遊戲》形象魷遢被周圍人關心，吐槽「50歲的愛情劇本只有外遇」

tvN綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》本週三公開了李政宰做客這期，原來他和劉在錫是30年前就相識的老朋友，聊起往事笑到見牙不見眼XD

聊到《魷魚遊戲》這部作品，李政宰坦言拍戲的10個月都蓄髮蓄鬚、蓬頭垢面，經常被周圍人擔心，加上劇名也讓人摸不著頭腦，包括李政宰在內大家都沒想到會如此成功。 李政宰很喜歡看綜藝，有一次在健身的地方遇到劉在錫誇讚SSAK3做的好棒、既有趣又感動，劉在錫愣了一下說：「但我後來才知道，你當時可是在拍《魷魚遊戲》啊！」



李政宰說自己小時候住的地方比成奇勳家還要簡陋，成家起碼有兩個房間，而李政宰家只有一個客廳。 《魷魚遊戲》紅遍全球之後，各國入境管理處的人都認出他，但比起「成奇勛」更多是叫他456，也許因為數位更容易記住XD



李政宰的皮褲在預告片裡引起不少話題，因為太緊無法順利坐下，有網友問他是不知道《劉QUIZ》的椅子都很矮嗎？ 其實李政宰很喜歡看《劉QUIZ》，穿皮褲是刻意為之：希望聊一些更生活化、更有趣的事。



李政宰和劉在錫第一次結識是在訓練所，聊到軍隊裡的往事，兩人都露出超真實笑容！劉在錫服兵役前已經拿過新人獎，在軍中為活動寫劇本、做慰問演出，李政宰也有參加情景劇的表演，還吐槽劉在錫寫的劇本很怪：「真的要演這個嗎？ 」但因為參加表演可以獲得休假證，所以很多人都報名、站成一排給劉在錫挑選，劉在錫坦言有一種好像自己是李秀滿的感覺XD



一起當防衛兵時李政宰早上經常爬不起來，劉在錫就去他家背著他上班，從此成為彼此可靠的「戰友」。



李政宰年輕時演過很多愛情劇和電影，但年紀大之後接到的劇本都只有其他類型。 李政宰表示：「這是個悲傷的現實，年輕的愛情劇都很美好，我這個年紀就只有外遇劇本！」並約定如果接到正常愛情劇的邀約，會請劉在錫和曹世鎬一起來演！



李政宰這期《劉QUIZ》真的很有趣，全程都跟著笑不停，也讓大家看到他對生活和演戲的思考，也期待李政宰和兩位親愛一起出演的正常愛情劇！



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