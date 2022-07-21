李政宰&刘在锡这对「战友」又见面！青龙大奖刘在锡被安排和《鱿鱼游戏》同桌，一头雾水：「难道我是鱿鱼吗」

想起百想大赏了啊～李政宰那时拥抱刘在锡笑超开心～

今年初，传说中的演艺圈好战友李政宰与刘在锡终於在《刘QUIZ ON THE BLOCK》见面并亲自证实彼此的好关系。

前情提要： ‎李政宰将出演《刘QUIZ ON THE BLOCK》！两人曾是军中同袍，是「温馨接送情」的关系！／李政宰做客《刘QUIZ》与「老战友」刘在锡聊天超开心：拍《鱿鱼游戏》形象鱿遢被周围人关心，吐槽「50岁的爱情剧本只有外遇」

19日举行的第1届百想艺术大赏，又看见李政宰与刘在锡同框了，且几乎是同框整场，因为两个人坐同桌啊！有趣的是，刘在锡是以网路节目《PLAY You》入围最优秀男综艺人，却和以网路剧《鱿鱼游戏》入围的李政宰、郑好娟（郑浩妍）、金姝怜与朴海秀坐在一起，连主持人全炫茂看到都数度笑出来。

全炫茂下台访问刘在锡「问个清楚」，刘在锡回答：「我也不知道，明明后面也有同事（指同为综艺人的同事），结果《鱿鱼游戏》团队里竟然有我？我还在心里想：『难道我是鱿鱼*吗？』」一番自嘲相当搞笑，画面上可看见郑浩妍与金姝怜都笑得合不拢嘴。

*按：「鱿鱼」在韩国有相貌不扬的意思，可参考【K社韩文小百科】「变成鱿鱼了！」与好看的人合照就是要承担这种风险）

不久，李政宰就不负众望以《鱿鱼游戏》拿下影帝，首先与刘在锡相拥。画面不禁让人想起今年5月的百想艺术大赏，李政宰跟著《鱿鱼游戏》团队上台领大赏，兴奋张开双臂拥抱身为颁奖人的刘在锡。

▼青龙大奖刘在锡被访问（2:30:22）、李政宰获奖（2:40:58）影片





▼百想艺术大赏《鱿鱼游戏》获大赏影片



此次青龙大奖还有段花絮。李政宰空档在IG上传了一段和刘在锡的影片写道：「与刘大神同行～^^」影片里，刘在锡以为是要合照，开心的比Ya比了Ya老半天，结果李政宰说：「是影片。」刘在锡大叹一声：「你要早点告诉我啊！」李政宰彷佛整人成功似的，笑得很开心。

（他后来也用同一招捉弄经纪公司旗下演员赵怡贤XD）

网友见到李政宰与刘在锡的互动也很开心，影片底下充满著笑声和爱心，也有人留言「传说们」、「两位传说同框」、「和郑雨盛一起来《Running Man》吧」。

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