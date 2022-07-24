【回顧】朴寶英拍攝《大力女子都奉順》時曾被小學生提問：「姐姐的力氣真的很大嗎」她的回答被盛讚：「婉轉又不失童心！」

從採訪中可以感受到朴寶英很喜歡小孩，也很會照顧小孩！歐膩太溫柔了～

朴寶英近期確定出演 Netflix新劇《精神病房也會迎來清晨》，與延玗臻（延宇振）、張東潤、李姃垠等人合作。該部作品描述初次來到醫院精神科的護理師多恩（朴寶英 飾），在精神科病房中所看見的世界以及內心冷漠的人們所展開的故事。

朴寶英於今年（2022年）4月出演tvN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，分享自己寫過的日記本，從中可以看到她對生活的反省及對作品的用心。她認真揣摩自己所飾演的角色，也會注意觀眾們給予的回饋和反應，踏實地生活著。

此前，朴寶英多接演「奇幻題材」的作品，從《Oh 我的鬼神君》、《大力女子都奉順》、《Abyss》到《某一天滅亡來到我家門前》都是。沒有拍戲的時候，則會幫姐姐帶小孩。或許是因為這樣，朴寶英對於「小孩」特別有一套。

她在《劉QUIZ》中透露，在拍攝《大力女子都奉順》時非常快樂，好像真的成了「都奉順」一樣，連夜路都敢走了！（笑）而這部作品似乎也在小學生之間非常熱門。電視劇終映後，朴寶英在外面拍攝廣告，有一群小孩路過片場，大喊：「是都奉順耶！」還問她：「姐姐的力氣真的很大嗎？」要朴寶英展現力氣給他們看。

但是，朴寶英當時正在工作，總不能丟下工作和小孩玩吧？於是，朴寶英跟小孩們說：「雖然你們今天見到我，但這是秘密哦，不能讓別人知道我的力氣很大」、「雖然你們知道我的真實身分，但不能說出來哦」，和小朋友們約定好要保守秘密，小朋友們也說不會把秘密說出去。聽完這段故事的劉在錫在一旁拍手叫好，朴寶英則表示：「（小孩們）太可愛、太善良了！」如此婉轉又不失童心，應該沒有幾個人做的到吧？

期待朴寶英的新作品！這次她飾演的女主角「多恩」，是從內科初次來到精神科病房的護理師，將遇到許多令人意想不到的狀況。雖然困難且充滿挑戰，但她為患者著想的心始終如一。

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