【K社韓文小百科】「國民美食」炸雞價格暴漲引全韓網吐槽「吃不起」，網友自製抵制海報「NO CHICKEN」

初雪要吃炸雞，宵夜要吃炸雞，餓了累了也要吃炸雞....

炸雞在韓國美食圈的地位不亞於辣炒年糕，大街小巷隨處可見各類品牌的炸雞連鎖店，它們就是韓國民眾日常生活必不可少的存在，然而最近不少炸雞連鎖店接連宣佈上調價格，引得部份網友展開了抵制運動。

7月18日，韓國多個知名交流網站上出現了印著「抵制連鎖店炸雞」、「不點」、「不吃」等文字的宣傳海報，樣式模仿了2019年全韓國民眾抵制日本「NO JAPAN」時期的海報，字母「O」的圈圈裡放著一盤金燦燦的炸雞。 海報上還印有「炸雞價格邁入3萬塊的時代，消費者有選擇的權利」。 海報經過各大交流網站的傳播，當天點擊率就突破了20萬，留言數激增。



有網友表示：「老實說，社區裡那些自營的炸雞店和連鎖店的味道沒多大區別，價格卻相差那麼多」、「炸雞價格瘋漲」、「我記得前年才12000-18000」、「即使價格漲了大家還是會去買，這就是連鎖店完全不考慮消費者，隨意漲價的原因」、「不過，最近物價都漲了，炸雞漲價也情有可原 」等。



韓國仁荷大學消費者系的李恩姬（音譯）教授表示：「外賣食物中炸雞是民眾們最常點的食物，因為和我們的日常生活息息相關，所以漲價之後才會引起民眾這麼大的反應，最近一些大型連鎖店要求漲價，把原材料上漲的負擔轉嫁到了消費者身上，連外送費都漲了，這才激發了大家的情緒，導致了這場抵制運動的發生 。 」

據韓國《中央日報》6月報導稱，炸雞、炸醬麵、辣炒年糕等韓國平價食品價格漲幅明顯，其中漲幅最大的是炸雞，與去年年末相比價格升高了6.6%。 《首爾經濟》也曾報導，韓國消費者對炸雞接連漲價的不滿之聲日益高漲，紛紛表示最近炸雞太貴了，要吃不起了。」



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞