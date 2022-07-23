【K社韩文小百科】「国民美食」炸鸡价格暴涨引全韩网吐槽「吃不起」，网友自制抵制海报「NO CHICKEN」

初雪要吃炸鸡，宵夜要吃炸鸡，饿了累了也要吃炸鸡....

炸鸡在韩国美食圈的地位不亚於辣炒年糕，大街小巷随处可见各类品牌的炸鸡连锁店，它们就是韩国民众日常生活必不可少的存在，然而最近不少炸鸡连锁店接连宣布上调价格，引得部份网友展开了抵制运动。

7月18日，韩国多个知名交流网站上出现了印著「抵制连锁店炸鸡」、「不点」、「不吃」等文字的宣传海报，样式模仿了2019年全韩国民众抵制日本「NO JAPAN」时期的海报，字母「O」的圈圈里放著一盘金灿灿的炸鸡。 海报上还印有「炸鸡价格迈入3万块的时代，消费者有选择的权利」。 海报经过各大交流网站的传播，当天点击率就突破了20万，留言数激增。



有网友表示：「老实说，社区里那些自营的炸鸡店和连锁店的味道没多大区别，价格却相差那么多」、「炸鸡价格疯涨」、「我记得前年才12000-18000」、「即使价格涨了大家还是会去买，这就是连锁店完全不考虑消费者，随意涨价的原因」、「不过，最近物价都涨了，炸鸡涨价也情有可原 」等。



韩国仁荷大学消费者系的李恩姬（音译）教授表示：「外卖食物中炸鸡是民众们最常点的食物，因为和我们的日常生活息息相关，所以涨价之后才会引起民众这么大的反应，最近一些大型连锁店要求涨价，把原材料上涨的负担转嫁到了消费者身上，连外送费都涨了，这才激发了大家的情绪，导致了这场抵制运动的发生 。 」

据韩国《中央日报》6月报导称，炸鸡、炸酱面、辣炒年糕等韩国平价食品价格涨幅明显，其中涨幅最大的是炸鸡，与去年年末相比价格升高了6.6%。 《首尔经济》也曾报导，韩国消费者对炸鸡接连涨价的不满之声日益高涨，纷纷表示最近炸鸡太贵了，要吃不起了。」



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