【有片】《非常律師禹英禑》EP.9預告：具教煥特別出演「年下男」！姜泰伍對朴恩斌表達不滿：「妳說了很多關於他的事呢」

1982年生的具教煥將飾演1997年生的「年下男」，他的出現會為朴恩斌與姜泰伍帶來什麼樣的變化？

引發全民追劇熱潮的ENA水木劇（週三、四）《非常律師禹英禑》，本週播出第7集和第8集，收視率直接衝破10%，來到13%，穩坐同時段收視冠軍，堪稱「現象級」。

第9集將於下週播出，預告已經引發高度討論和期待：與朴恩斌、姜其永同屬「Namoo Actors」的具教煥特別出演。他在劇中飾演1997年生的「龐股嘣」，職業是「兒童解放軍總司令」，從名字到職業都令人摸不著頭緒。

影片中，可以看到具教煥變成孩子們的大玩伴，相當受歡迎。而朴恩斌飾演的「禹英禑」和姜泰伍飾演的「李濬浩」有更近距離的接觸，讓人看了心跳加速。當英禑把龐股嘣掛在嘴邊，濬浩臉露不滿：「妳今天說了很多關於龐股嘣的事情呢，真羨慕龐股嘣啊～」（比起其他男人，果然還是鯨魚的故事最有趣嗎XD）

有趣的是，禹英禑為1996年生，龐股嘣為1997年生。但現實生活中，朴恩斌為1992年生，具教煥為1982年生。具教煥此次特別出演「年下男」，除了揭示龐股嘣不為人知的故事外，觀眾們也相當期待他成為英禑和濬浩的「助攻」。



▲具教煥真的很凍齡耶～～～40歲的男人皮膚這麼好！

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